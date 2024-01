Nuovo progetto televisivo per Fiorello e Amadeus? L’AD Rai Roberto Sergio durante un collegamento con lo showman siciliano in una diretta mattutina su Instagram ha rivelato alcune importanti novità sulla Rai dei prossimi mesi. Ecco cosa ha detto.

Fiorello e Amadeus dopo Sanremo di nuovo insieme?

Fiorello e Amadeus sono pronti per il Festival di Sanremo 2024, ma loro “unione” potrebbe non fermarsi solo sul palcoscenico dell’Ariston di Sanremo. Amici da sempre, i due potrebbero approdare in Rai con un nuovo importante progetto. A rivelarlo in anteprima assoluta è stato l’AD Rai Roberto Sergio durante la diretta mattutina di Rosario Fiorello su Instagram. “Fiorello sai poi ho parlato con Amadeus di quel nuovo progetto, stiamo andando avanti, uscirà una cosa davvero molto bella“ – ha detto l’AD Rai.

Fiorello è rimasto senza parole dopo le rivelazioni dell’AD Rai cercando di rimediare dicendo: “ma non potevamo dire nulla di quale progetto stai parlando?“. L’AD Rai ha replicato: “ricordi ad Attenti a quei due?” alludendo proprio alla coppia che presto si ritroverà nuovamente sul palco del Festival di Sanremo 2024.

Non è dato sapere di più, ma stando alle indiscrezioni dell’Amministratore delegato della Rai è in corso un progetto tra due dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo.

Fiorello e Amadeus a Sanremo: conduttori della finale del 10 febbraio 2024

Intanto prima di scoprire di che progetto si tratta, Amadeus e Fiorello saranno nuovamente insieme durante la 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, potrà contare sulla presenza dell’amico Fiorello soltanto durante la finale del 10 febbraio. Nelle precedenti serate, infatti, Fiorello sarà solo “incursore” sia durante il suo “Viva Rai2” che dopo il Festival. Intanto lo showman siciliano ha commentato le dichiarazioni dell’amico Ama che, dalle pagine del Corriere della Sera è tornato a parlare di un possibile quinto festival.

“Ho promesso all’azienda di dare una risposta sul sesto, il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso, ovviamente. Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema“ – ha detto Amadeus. Fiorello ha replicato con la solita ironia: “quest’uomo mi fa veramente paura! Stephen King dovrebbe prendere spunto per un nuovo romanzo. Da brividi!”.