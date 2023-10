Fiorello parla di Fabio Fazio e fa una battuta sulla manovra del governo che prevede un abbassamento del Canone Rai. Il comico, che sta andando in onda in diretta su instagram, si sta preparando al ritorno in tv di Viva Rai 2 dal 6 novembre. Scopriamo insieme cosa ha detto del presentatore passato al gruppo Discovery.

Fiorello parla dell’addio di Fabio Fazio alla Rai e fa una battuta sul Canone Rai

Sono già tutti pazzi di Fiorello. Il conduttore, in attesa delle nuove puntate di Viva Rai 2, sta facendo compagnia agli italiani attraverso una rassegna stampa in diretta su Instagram dal titolo ‘Aspettando Viva Rai2′. Durante la puntata del 17 ottobre ha anche ironizzato sul conduttore di ‘Che tempo che Fa’, Fabio Fazio, passato da Rai 3 al canale Nove. Una grande perdita per l’emittente pubblica visti i numeri in termine di ascolti che ha fatto registrare Fazio.

Mentre sfogliava i giornali, dal ‘glass di cortesia’ provvisorio di via di Vigna Stelluti a Roma, Fiorello si è imbattuto in un articolo che parlava della manovra del governo Meloni. Questo prevede anche un abbassamento del Canone Rai, non poteva quindi mancare una battuta: “Dobbiamo dire che questa manovra fa in modo che il canone Rai sia più basso, ora è sceso sotto i 70 euro. Forse perché è andato via Fazio?”

Più avanti ha poi raccontato un retroscena, sempre usando l’ironia: “Sono passato da viale Mazzini e sentivo lamenti, piangevano tutti. E’ andata così, inevitabilmente questa cosa avrà ripercussioni sui programmi. ‘Il Cavallo e la Torre’ diventerà ‘Il mulo e la mansarda’; il ‘Tale e Quale Show’ sarà ‘Gli assomiglia giusto un pelino show’. Casciari verrà ceduto a Rai Yoyo…”.

La colonna sonora della vostra serata ve la offriamo noi di #VivaRai2 che vi aspettiamo domani alle 7.15 con una nuova diretta Instagram dal profilo di @Fiorello! pic.twitter.com/NQVHg0cwia — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) October 17, 2023

Ridotto il Canone Rai

La legge di bilancio 2024 prevede, tra le misure, un abbassamento del Canone Rai da 90 a 70 euro a partire dal prossimo anno. In futuro si pensa di far pagare l’imposta non più sul possesso di una tv ma di una utenza telefonica. Ciò comporterebbe una riduzione del canone pro capite.