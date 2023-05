All’indomani delle nuove nomine Rai e dopo le dimissioni di Lucia Annunziata, le parole più attese di oggi erano quelle di Fiorello. In molti già nella giornata di ieri si erano domandati cosa avrebbe detto lo showman siciliano e come avrebbe iniziato oggi la sua trasmissione Viva Rai2.

Fiorello a Viva Rai2 scuote la Rai: «Amadeus non sa se farà Sanremo 2024»

Fiorello non ha deluso le aspettative, come del resto ha sempre fatto in questi anni. Puntuale è arrivato il suo punto di vista in chiave ironica, su quello che da ieri è l’argomento più chiacchierato.

Il conduttore di Viva Rai2 apre la puntata con un riferimento al destino di Amadeus e del Festival di Sanremo 2024: «Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo. La butto lì. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dire le cose perché la gente deve sapere».

Così, di botto, e di prima mattina, Rosario ha dato il buongiorno agli italiani, in quello che ormai è diventato un appuntamento fisso. La notizia ha fatto subito il giro del web. I maggiori siti d’informazione hanno dato ampio spazio a quella che al momento bisogna ancora capire se si tratti di una vera e propria “Bomba”, una boutade, una esagerazione o solo uno sfogo passeggero di Amadeus.

Sanremo 2024: la partita più importante della Rai targata Meloni

Quello che è certo, è che il clima che si respira nella nuova Rai voluta dal governo di Giorgia Meloni non è molto sereno. A rompere gli equilibri c’è stato prima il caso Fabio Fazio e poi le dimissioni arrivate ieri di Lucia Annunziata. Entrambi i conduttori lasciano “mamma Rai” o sono costretti a farlo da quella che è la nuova era della tv pubblica.

Proprio sull’addio di Lucia Annunziata, Fiorello questa mattina ha lanciato un messaggio alla conduttrice: «Annunziata se non condivide niente di questo governo doveva rimanere».

Lo scossone più importante e che potrebbe portare danni senza precedenti riguarda proprio il Festival di Sanremo 2024 con le incertezze di Amadeus. Sicuramente non gioveranno le polemiche che hanno riguardato l’ultimo festival con il doppio caso Fedez: prima la foto del viceministro Galeazzo Bignami in maschera da nazista strappata in diretta, poi il bacio sul palco del teatro Ariston con Rosa Chemical.

Le parole di Fiorello e la reazione della Rai

Lo sfogo di Amadeus non sarebbe poi tanto casuale, visto che proprio in conferenza stampa durante il festival aveva dichiarato: «Se dovessero mandarmi via, che devo fare? Me ne vado… Se il mio mandato dovesse finire qui faccio le valigie».

Uno sfogo che Fiorello ha reso pubblico sia arrivato all’indomani del giro di poltrone in Rai che ha visto Stefano Coletta – con cui Amadeus ha un rapporto di grande stima – lasciare la direzione dell’Intrattenimento Prime Time a Marcello Ciannamea (in quota Lega).

Certo è che Amadeus, si troverebbe ad affrontare l’organizzazione dell’evento che porta più ricavi nella casse della Rai (oltre 50 milioni di euro), in un clima non dei migliori. Al conduttore servirebbe una spinta o un cenno di fiducia da parte della nuova dirigenza, ma che per ora non arrivato. Le parole di Fiorello hanno però già mosso le acque di un mare che era già molto agitato. A quanto pare la Rai avrebbe lasciato trapelare che Roberto Sergio, il nuovo amministratore delegato della Rai, e Amadeus stanno lavorando tranquillamente al prossimo Sanremo.