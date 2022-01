Tutto pronto per il Festival di Sanremo 2022, la kermesse canora prenderà il via, in diretta dal Teatro Ariston in prima serata, martedì 1 febbraio 2022. La finale invece andrà in onda sabato 5 febbraio. L’evento condotto per la terza volta da Amadeus fino a poche ore fa ha avuto a che fare con l’incognita Fiorello. Un dilemma che ha tenuto banco per diverse settimane e che alla fine è stato svelato: Fiorello è giunto finalmente a Sanremo.

Fiorello a Sanremo 2022: il video con Amadeus

Dopo che erano uscite sui social alcune foto che ritraevano Fiorello tra le vie di Sanremo con parrucca, occhiali e cappello, ecco che arriva il video ufficiale che cancella ogni dubbio sulla partecipazione di Rosario Fiorello al 72° Festival di Sanremo.

Amadeus bussa alla porta e Rosario esce con i bigodini in testa

Nel video si vede Amadeus che (ancora una volta) in albergo si dirige verso la stanza riservata a Fiorello. Il direttore artistico e conduttore del Festival bussa alla porta della camera 407, quella che lui ha prenotato per il celebre amico di lunga data. Finalmente dopo giorni che nessuno rispondeva dall’interno della camera, oggi qualcuno ha risposto e quel qualcuno è proprio Fiorello. All’apertura della porta, Amadeus si trova dinanzi a un Rosario Fiorello insolito, in accappatoio e con in testa i bigodini. Una scena che subito è diventata virale su tutti i social.

Al momento non si sa ancora per quante sere Fiorello salirà sul palco del Teatro Ariston durante la Kermesse canora, quello che è certo è che lui è giunto a Sanremo, e i telespettatori non aspettavano altro che rivedere ancora una volta la fatidica coppia Amadeus-Fiorello divertisci e far divertire. Sicuramente i due ci regaleranno momenti di spensieratezza con tante risate e perchè no qualche sano e fondamentale momento di riflessione.

Sanremo 2022: il video di Fiorello e Amadeus