Dopo aver “brillato” sul palco del Festival di Sanremo 2020, dopo la mezza conferma di Amadeus per Sanremo 2021, ora anche Fiorello ci mette la faccia, o meglio la tastiera, dando il la ad un suo coinvolgimento per la prossima edizione in Rai.

Fiorello a Sanremo 2021? «Amadeus è un pazzo. Mi ha già chiamato tre volte»

Se Amadeus si è già affidato a Domenica In, Fiorello sceglie invece Twitter per comunicare direttamente con fan e addetti ai lavori. E’ infatti questo l’inaspettato messaggio diffuso sui social dall’amato showman di origini siciliane:

«L’ho sempre detto io: Amadeus è un pazzo. Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo: Ha sbagliato numero!».

Come a dire: faccio finta di non rispondere, salvo poi accettare l’incarico tv per Sanremo 2021? Chi può dirlo! Anche se, a giudicare da queste dichiarazioni, il ritorno di Fiorello a Sanremo sembrerebbe davvero dietro l’angolo.

“Ciuri”, allora, come lo chiama il presentatore e amico, tornerebbe al Festival di Sanremo per il secondo anno consecutivo e dopo che ha già confermato, se ce ne fosse bisogno, le sue straordinarie qualità di intrattenitore a 360 gradi.

Amadeus a Sanremo 2021? La conferma a Domenica In

Del resto, l’inatteso tweet di Fiorello arriva anche a poche ore di distanza dai riferimenti già fatti da Amadeus a Domenica In, dove il conduttore di Rai 1 ha così mantenuto alta l’attenzione sul prossimo Festival di Sanremo 2021:

«Al primo – ha detto “Ama” in collegamento con Mara Venier – non si dice mai di no, al secondo ci si pensa. Ma il prossimo non è il secondo Sanremo, è il primo dopo il Coronavirus».

Insomma, Amadeus e Fiorello di nuovo insieme? Pare di sì. Ma, come si dice in questi casi, non c’è due senza tre. Dove tre potrebbe stare non soltanto per il numero di edizioni di Sanremo (vedi Conti), ma anche per un eventuale terzo nome al loro fianco. Sarà così?