Grande attesa per la finale di X Factor 2025 che si terrà, in diretta da Napoli, giovedì 4 dicembre 2025. Ognuno dei quattro giudici (Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e Francesco Gabbani) ha portato un suo concorrente (Delia, Rob, EroCaddeo, PierC) alla puntata decisiva che decreterà il vincitore del talent. Scopriamo insieme cosa hanno detto i giudici e la conduttrice Giorgia su questa finale che andrà in onda su Tv8, in chiaro, su Sky e in streaming su NOW.

Finale di X Factor 2025, intervista ai giudici e a Giorgia

Saranno Laura Pausini e Jason Derulo gli ospiti della finale di X Factor 2025. Il cantante internazionale è stato annunciato durante la conferenza stampa che si è tenuta a Napoli, al Palazzo San Giacomo. Presenti la conduttrice Giorgia, i quattro coach (Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e Francesco Gabbani), i quattro finalisti (Delia, Rob, EroCaddeo, PierC) e la conduttrice di Ante Factor, Mariasole Pollio.

Giorgia che responsabilità hai avuto nel portare 4 giovanissimi in finale?

GIORGIA: “Quella è una responsabilità che tocca forse quasi più ai giudici che a me, io cerco di stargli accanto. È una responsabilità che condividiamo perché comunque è un materiale umano, molto delicato. Però mi sembra che i giudici abbiano fatto un lavoro formidabile quindi raccogliamo i frutti di questo lavoro”.

Paola, fare il giudice di X Factor cambia il modo di ascoltare e di guardare la musica?

PAOLA IEZZI: “È un po’ un domandone grosso questo. Magari chi guarda X Factor e il programma sicuramente ha modo di vedere più punti di vista, quello sicuramente perché poi ognuno di noi ha il proprio e lo mette a disposizione del pubblico. Il pubblico ha modo di ragionare su diversi punti di vista della musica, che ognuno di noi ha. Anche i gusti o anche osservazioni. Cambiare il modo di ascoltare la musica non lo so, non credo, però sicuramente fornire spunti interessanti, quello me lo auguro”.

Achille Lauro cosa significa per te X Factor a Napoli?

ACHILLE LAURO: “Noi siamo fortunatissimi perché Napoli è una città meravigliosa che ci ha sempre accolto dall’anno scorso, ma in generale è una città accogliente, che ha mantenuto quella tradizione. È una città con un sottoposto artistico stupendo ed è giusto fare qui la finale, io sono innamorato di Napoli e sono innamorato di Napoli a Natale che ho scoperto l’anno scorso per la prima volta. La piazza è super calorosa, è stata super calorosa l’anno scorso e mi auguro e mi aspetto che sarà la stessa cosa quest’anno”.

Cosa ti ha colpito della nuova generazione di artisti che hai incontrato quest’anno ad X Factor?

ACHILLE LAURO: “Quest’anno mi ha colpito il fatto che il livello fosse molto alto, che c’è stata una grande affluenza di ragazzi, evidentemente abbiamo seminato bene l’anno scorso. Mi ha colpito il fatto che ci fossero tantissimi talenti, ad un certo punto la gara diventava difficile proprio perché la selezione era difficile da affrontare, le critiche erano veramente limitate”.

Jake La Furia, per il secondo anno la finale a Napoli. Cosa ti porti?

JAKE LA FURIA: “Mi porto Delia intanto, ci sarà solo da divertirci. Lei è una che mischia tanto, che sperimenta, è un’artista a 360 gradi. Poi noi portiamo la voglia di stare qua, di fare festa con una piazza gigante in cui sono già stato a fare una finale l’anno scorso e a suonare diverse volte, per cui secondo me dal punto di vista del pubblico live e del calore del pubblico non potevamo scegliere un posto migliore che questo”.

Come questo programma prepara gli artisti alla musica dal vivo?

GIORGIA: “La musica dal vivo non mi pare che sia stata in crisi, a parte quel periodo in cui dovevamo stare chiusi, ma poi dopo quello è tornata forte. Per i nostri ragazzi è formidabile perché poi la musica dal vivo, secondo me, è come va fatta la musica, insieme. È stupendo che loro possano affacciarsi anche su quel tipo di mercato, se lo vogliamo chiamare così”.

Francesco Gabbani che esperienza sarà la finale di domani?

FRANCESCO GABBANI: “Sarà un’esperienza bellissima perché io ho avuto modo di vivere in più contesti Piazza del Plebiscito ed è sempre stata una grande emozione. Per me vivere la finale di X Factor sarà un’emozione, sull’emozione. Già c’è l’emozione di essere in Piazza del Plebiscito davanti a un pubblico incredibile, che ovviamente è lì per i nostri cantanti, però viverlo in qualità di giudice di X Factor sarà un’emozione nuova, una nuova esperienza, sono sicuro strepitosa e meravigliosa”.

L’anno prossimo ci starei?

FRANCESCO GABBANI: “Beh non lo so, guarderemo, io sono uno che vive day by day. Mi piacerebbe, non si sa mai”.

Jake la Furia su Lauro ‘Mestierante’ e contro le classifiche Top 50

Durante la conferenza, uno scatenato Jake la Furia ha detto la sua sulle classifiche musicali ritenendo la ‘Top 50’ un furto.

“Ci sono un sacco di dinamiche discografiche nella top50 e un sacco di tarocchi dimostrati negli anni, non sempre i pezzi che stanno in top50 stanno in top50 per meritocrazia. Ci sono delle dinamiche industriali dentro la classifica italiana, ci sono, lo sanno tutti. Magari non lo dicono tutti ma lo sanno tutti. Magari i ragazzi che si affacciano adesso alla top50 non sono dentro le dinamiche di produzione che permettono di arrivare in alto. Alcuni arrivano per merito e per acclamazione popolare, altri per dinamiche discografiche”.

Poi ha spiegato cosa intendeva dire ad Achille Lauro quando gli ha dato del mestierante.

“Questa è una polemica montata ad arte dai nostri amici del Daily. Ho detto a Gabbani le stesse cose che ho detto a Lauro, ridendo a crepapelle nel camerino. Intendevo uno del mestiere, poi ho scoperto dopo che mestierante non vuol dire quello… Sa come fare a stuzzicarti. Noi siamo mega trasparenti e ridiamo di queste caz**te ogni giorno. Abbiamo una chat dove ci mandiamo i videomessaggi. Se vuoi ti dico che Lauro è uno str**o e litighiamo tutto il tempo. C’è una grossa distinzione tra il rapporto umano che abbiamo e la scaramuccia televisiva”.

Achille Lauro: “Per me X Factor è come stare con gli amici al tavolo a parlare di quello che conosciamo, sugli scivoloni che abbiamo già fatto e possiamo aiutare questi ragazzi a farne meno”.

Francesco Gabbani: “C’è talmente una spontaneità nel momento in cui esprimiamo i nostri giudizi che non è facile dire qualcosa di costruttivo e a volte c’è anche un flusso di coscienza istintivo che nell’immediato successivo ti viene da rielaborarlo. Non è perbenismo a priori

Paola Iezzi: “Siamo in tv, non a casa. Non hai la percezione di quanto stai accendendo una discussione, entri a casa della gente senza chiedere permesso. Se i toni sono accesi una persona con la testa si fa il problema di aver esagerato”.

Giorgia: “Vi dò uno scoop. Mi hanno fatto fuori dalla chat!”

Non sono mancate riflessioni sui numeri di alcuni cantanti usciti da X Factor che hanno avuto il successo sperato o di Lorenzo che ha deciso, dopo la finale dello scorso anno, di presentarsi ad Amici. I quattro coach sono sembrati molto uniti anche quando gli hanno chiesto se ci saranno ancora per la prossima edizione del talent ribadendo o tutti o nessuno.

Achille Lauro: “Dopo i numeri sconvolgenti realizzati dal programma e letti in questa conferenza stampa, i miei avvocati sono già sguinzagliati”.

Paola Iezzi: “Noi ci affidiamo completamente agli avvocati di Lauro”.

Jake La Furia: “Io passo da un talent all’altro. La verità è che da veri artisti non sappiamo quale sia la nostra situazione contrattuale. Non vorrei dirti di sì e magari già hanno preso un altro”.

Francesco Gabbani: “Sono stato molto bene. Come quando vai in vacanza in un posto in cui ti diverti, mi piacerebbe tornare. Vedremo“.

Giorgia: “O tutti o nessuno“.