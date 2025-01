Sarà una tra Inter e Milan a vincere la Supercoppa italiana 2025. Giunta alla sua 37ª edizione, la competizione ha visto le due squadre milanesi avere la meglio su Atalanta e Juventus. Vediamo insieme quando andrà in onda la finale e dove vederla in tv e in chiaro.

Inter-Milan, si assegna la Supercoppa 2025: dove vedere la finale in tv

Il primo trofeo del 2025 si deciderà nel derby della Madonnina. Sono infatti Inter e Milan le due finaliste che si sfideranno a Riad (in Arabia Saudita), nella finale della Supercoppa Italiana. L’intera competizione, con le due semifinali, è stata trasmessa in diretta ed in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity. La finale Inter-Milan andrà invece in onda lunedì 6 gennaio 2025 in prima serata, alle 20.00 (ora italiana), su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity.

Ci saranno approfondimenti pre-partita e post-partita, condotti da Monica Bertini in studio, con un parterre di esperti composto da ex calciatori, tecnici e giornalisti che comprende Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Andrea De Marco, Sandro Sabatini, Cristian Panucci, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari. I telecronisti sono Massimo Callegari e Massimo Paganin. Il regolamento della competizione prevede che in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, non si procederà con i tempi supplementari ma direttamente ai calci di rigore. Simone Sozza sarà l’arbitro della finale.

Battute Atalanta e Juve

La Supercoppa italiana 2025 ha visto ben 4 squadre sfidarsi tra loro nella Final Four dei tre giorni in Arabia Saudita. Si tratta della vincente del tricolore (l’Inter), della seconda classificata (il Milan), della vincitrice della Coppa Italia (la Juventus), e della sua perdente in finale (l’Atalanta).

Nella prima semifinale, l’Inter ha battuto per 2 a 0 l’Atalanta grazie ad una doppietta di Dumfries ma non sono mancate le polemiche del tecnico Gasperini sull’arbitraggio. Nella seconda invece, il Milan ha avuto la meglio sulla Juventus con il punteggio di 2 a 1.