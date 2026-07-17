Sarà Spagna-Argentina la finale dei Mondiali di calcio 2026. Le due nazionali si contenderanno il titolo domenica 19 luglio nell’ultimo e più atteso appuntamento della competizione organizzata tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Da una parte ci sarà la Spagna, campione d’Europa in carica e reduce dal successo ottenuto contro la Francia. Dall’altra l’Argentina di Lionel Messi, detentrice del titolo mondiale e qualificata dopo la vittoria in rimonta sull’Inghilterra.

La finale si giocherà al New York New Jersey Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00 italiane. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e potrà essere seguita anche in diretta streaming su RaiPlay. Per gli spettatori dotati di un impianto satellitare compatibile sarà disponibile anche la visione su Rai 4K.

Quando si gioca la finale dei Mondiali 2026

La finale tra Spagna e Argentina si giocherà domenica 19 luglio 2026.

La FIFA ha programmato il calcio d’inizio alle ore 15.00 locali, che corrispondono alle 21.00 in Italia e in Spagna e alle 16.00 in Argentina. La partita sarà il 104° e ultimo incontro della prima edizione dei Mondiali disputata con 48 nazionali.

Ecco le informazioni principali:

Partita: Spagna-Argentina

Competizione: finale Mondiali di calcio 2026

Data: domenica 19 luglio 2026

Orario italiano: 21.00

Orario locale: 15.00

Stadio: New York New Jersey Stadium

Località: East Rutherford, New Jersey

Diretta TV: Rai 1

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta in 4K: Rai 4K, canale 210 di tivùsat

Dove vedere Spagna-Argentina in diretta TV

La finale dei Mondiali 2026 sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1.

La Rai ha acquisito per il territorio italiano i diritti multipiattaforma in esclusiva free di 35 partite del torneo, comprese le due semifinali, la finale per il terzo posto e la finalissima del 19 luglio. Le partite selezionate sono state proposte su Rai 1 con approfondimenti prima e dopo gli incontri.

La telecronaca della finale sarà affidata ad Alberto Rimedio, affiancato dal commento tecnico di Lele Adani, come anticipato dalla Rai durante la presentazione televisiva delle semifinali e dell’ultimo atto del Mondiale.

Spagna-Argentina in diretta streaming

Chi non potrà seguire la partita attraverso il televisore potrà vedere Spagna-Argentina in diretta streaming su RaiPlay.

La finale sarà accessibile dalla sezione dedicata alle dirette, selezionando lo streaming di Rai 1 attraverso il sito ufficiale o l’applicazione RaiPlay disponibile per smartphone, tablet, computer e smart TV compatibili.

Su RaiPlay sono inoltre disponibili la sezione dedicata ai Mondiali di calcio 2026, gli highlights delle partite, i gol e gli approfondimenti realizzati dalla redazione sportiva della Rai.

Dove si gioca la finale Spagna-Argentina

La sfida si disputerà al New York New Jersey Stadium, impianto situato a East Rutherford, nel New Jersey, nell’area metropolitana di New York.

Lo stadio ospiterà l’ultimo incontro della manifestazione dopo essere stato scelto dalla FIFA come sede della finale. L’appuntamento rappresenterà la conclusione di un Mondiale iniziato l’11 giugno e disputato per la prima volta in tre Paesi: Stati Uniti, Canada e Messico.

La finale metterà in palio il trofeo più importante del calcio internazionale e chiuderà un torneo caratterizzato dall’allargamento da 32 a 48 squadre.

Come sono arrivate Spagna e Argentina in finale

La Spagna ha conquistato l’accesso alla finale battendo la Francia per 2-0 nella semifinale disputata il 14 luglio al Dallas Stadium.

La nazionale spagnola ha deciso la partita grazie alle reti di Mikel Oyarzabal e Pedro Porro, eliminando una delle principali favorite per la vittoria del torneo.

L’Argentina ha invece superato l’Inghilterra per 2-1 nella seconda semifinale. La nazionale sudamericana, inizialmente in svantaggio, ha ribaltato il risultato nel finale: Enzo Fernández ha realizzato il pareggio all’85’, mentre Lautaro Martínez ha segnato al 90’ il gol della qualificazione.

La finale proporrà quindi il confronto tra i campioni d’Europa e i campioni del mondo in carica. La Spagna proverà a conquistare il secondo titolo mondiale della propria storia dopo quello vinto nel 2010, mentre l’Argentina cercherà di difendere il trofeo ottenuto nel 2022.

Messi contro Yamal nella finale dei Mondiali

Tra i temi più attesi della finale ci sarà il confronto a distanza tra Lionel Messi e Lamine Yamal, due calciatori appartenenti a generazioni molto diverse ma accomunati da tecnica, creatività e capacità di incidere negli ultimi metri.

Per Messi potrebbe essere l’ultima partita in assoluto in un Mondiale. Il fuoriclasse argentino proverà a guidare ancora una volta l’Albiceleste verso il titolo, dopo essere stato protagonista del successo ottenuto quattro anni prima.

La Spagna punterà invece sulla qualità del proprio collettivo e sul talento di Yamal, diventato uno dei simboli della nuova generazione del calcio spagnolo.

La finale Spagna-Argentina anche su Rai 4K

La grande novità riguarderà la possibilità di seguire Spagna-Argentina anche su Rai 4K.

La partita sarà trasmessa sul canale 210 di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita. La visione in 4K permetterà di assistere alla finale con immagini più definite, una maggiore profondità visiva e una resa più dettagliata dei movimenti in campo e dell’atmosfera sugli spalti.

Per vedere Rai 4K non è sufficiente possedere un televisore compatibile con l’Ultra HD. Sono necessari anche:

una parabola satellitare;

una CAM tivùsat 4K o un decoder certificato;

una smartcard tivùsat attivata;

un televisore compatibile con la risoluzione 4K.

Rai 4K non è disponibile attraverso il normale digitale terrestre. Gli utenti che utilizzano esclusivamente l’antenna terrestre potranno comunque seguire la finale in chiaro su Rai 1.