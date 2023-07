D’estate, si sa, i programmi che ci hanno tenuto compagnia per tutto l’anno vanno in vacanza e vengono sostituiti. Questo vale praticamente per tutti i talk show a tema politico/cronaca/attualità, ma ciò non significa che gli utenti, nei mesi più caldi, resteranno completamente privi di informazioni. Su Rai Tre ha appena chiuso i battenti Cartabianca, il controverso programma condotto da Bianca Berlinguer, ma al suo posto ci sarà Filorosso. Vediamo di cosa si tratta, quando va in onda e chi conduce.

Filorosso sostituisce Cartabianca: quando va in onda la nuova trasmissione

Da Martedì 4 Luglio prende il via Filorosso, il nuovo talk show estivo che occuperà la prima serata del Martedì di Rai Tre, in sostituzione del collaudato Cartabianca. In realtà Filorosso non è una novità assoluta, in quanto quella che sta per cominciare è la seconda stagione (la prima è andata in onda nel 2022).

Anche se ci saranno novità, il format per quanto riguarda i contenuti è lo stesso, ovvero l’approfondimento degli argomenti di attualità più stringenti, dalla politica alla cultura. Un viaggio attraverso la società e le sue principali dinamiche che ci terrà compagnia per tutta l’estate.

Manuela Moreno è la nuova conduttrice

Nell’edizione 2023 di Filorosso la nuova padrona di casa è Manuela Moreno, che prende il posto di Roberta Rei e Giorgio Zanchini. La brava e bella giornalista non ha bisogno di presentazioni, essendo da tempo un pilastro del Tg2 e di Viva Rai 2!.

In passato la Moreno è stata anche un’inviata ed ha raccontato in prima persona fatti di cronaca di grande rilevanza, come l’attentato alla sede del giornale satirico francese Charlie Hebdo e quello al Bataclan nel Novembre del 2015. Oltre che come storico volto del telegiornale, ricordiamo Manuela anche al timone delle rubriche Costume e Società, TG2 Salute, TG2 Puntoit e Tg2 Post. Da Martedì 4 Luglio inizia la sua nuova avventura a Filorosso e noi le facciamo un grande “in bocca al lupo!”.