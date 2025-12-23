Durante le feste natalizie cambia la programmazione dei canali Rai con film e serie tv dedicate a tutta la famiglia. È stato infatti pubblicato un palinsesto ad hoc che prevede titoli incentrati sul Natale e la sua magia. Vediamo nel dettaglio quando andranno in onda i film d’animazione, amati da grandi e piccini, e le nuove serie.

Film e serie tv da vedere a Natale 2025: la programmazione Rai

Come ogni anno, la Rai si prepara alle feste natalizie mandando in onda i classici Disney e alcuni film sul Natale. In programmazione ci sono alcune novità tra prima visione, commedie familiari, storie d’avventura, serie tv e live action.

Lunedì 22 dicembre

Su Rai 1, in prima serata, ci sarà la prima visione del film “Love Again”, commedia romantica che vede l’esordio come attrice della cantante Celine Dion.

Su Rai2 va in onda “Formidabile Discoring”, nel ricordo di uno dei programmi musicali cult ideato da Gianni Boncompagni nel 1977.

Su Rai3 vedremo invece “Tutti insieme appassionatamente”, film vincitore di cinque premi Oscar che ha consacrato il talento di Julie Andrews.

Martedì 23 gennaio

Il giorno prima della vigilia, su Rai1, andrà in onda “Cena di Natale – La festa della cucina italiana” condotto da Antonella Clerici. Tra gli ospiti: Al Bano con il Piccolo Coro dell’Antoniano, Alfio Bottaro, Massimo Bottura, Peppone Calabrese, Antonino Cannavacciuolo, Clementino, Carlo Conti, Salvatore De Riso, Mons. Mauro Gambetti, Gianluca Gazzoli. E ancora Michela Giraud, Maurizio Lastrico, Fulvio Marino, Alberto Matano, Enzo Miccio, Gianni Morandi, Nek, Noemi, Daniele Persegani e Belen Rodriguez.

Su Rai2 sarà trasmessa la fiaba natalizia “Uno rosso”, con protagonista Dwayne Johnson che deve salvare Babbo Natale rapito dalla Strega dell’inverno.

Su Rai3 in prima visione, “Gloria!”, opera prima di Margherita Vicario.

Mercoledì 24 gennaio

Su Rai1 andrà in onda la Santa Messa di Natale con Leone XIV.

Su Rai2 sono in programma il “Canto di Natale di Topolino” e “Zootropolis”.

Mentre su Rai3 andrà in onda “Uno sguardo dal cielo” con Denzel Washington e Whitney Houston.

Giovedì 25 gennaio

Su Rai1 andrà in onda “Stanotte a Torino”, un viaggio nell’elegante capitale sabauda attraverso il racconto di Alberto Angela.

Su Rai2, in prima serata, c’è “Il ritorno di Mary Poppins”, con Emily Blunt.

Un altro classico Disney, vincitore di due Premi Oscar, sarà trasmesso su Rai3: “Soul: quando un’anima si perde”.

Venerdì 26 dicembre

Su Rai1 andrà in onda ‘Le note del Natale‘.

Il live action “La Bella e la Bestia” con Emma Watson sarà trasmesso a Santo Stefano su Rai2.

Robert De Niro è il protagonista di “Papà scatenato” su Rai3.

Sabato 27 dicembre

Su Rai1 spazio alla 47esima edizione del prestigioso Festival del Circo di Montecarlo che sarà presentato da Laura Barth e Alessandro Serena.

Su Rai2 invece ‘FBI International – Morte a Venezia‘.

Su Rai3 vedremo “La Città Ideale”, il nuovo programma condotto da Massimiliano Ossini.

Domenica 28 dicembre

Su Rai1, in prima serata, andrà in onda “Se fossi te” con Marco Bocci e Laura Chiatti. Mentre dalle 14 l’ultima puntata dell’anno di Domenica In con Paolo Fox e l’oroscopo.

Lunedì 29 dicembre

Seconda puntata, su Rai1, della serie tv, ‘Se fossi te‘.

Su Rai3 andrà in onda “Vita da gatto”.

Martedì 30 dicembre

Su Rai1 vedremo “La voce di Cupido” mentre su Rai2 andrà in onda “La casa dei fantasmi” con Danny DeVito, Owen Wilson e Rosario Dawson.

“Un anno difficile”, la storia di due amici pieni di debiti che riescono a trarre vantaggio dalle situazioni più difficili sarà trasmesso su Rai3.

Mercoledì 31 dicembre 2025

Su Rai1 si festeggia l’arrivo del nuovo anno con a terza edizione del Capodanno Rai in Calabria: in diretta da Catanzaro Marco Liorni presenta una grande festa, tra ospiti, musica e allegria.

La notte di Capodanno, su Rai2, vedremo il classico d’animazione “Lilli e il vagabondo”.

Su Rai3 vedremo invece “The Palace”, l’ultimo film di Roman Polanski, una commedia grottesca che si svolge proprio nella notte di San Silvestro.

1 gennaio 2026

Immancabile appuntamento alle 12.20 su Rai 1 (e alle 22.50 su Rai 5, con replica domenica 4 alle 8.00) con il Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia diretto da Michele Mariotti con arie, duetti e passi corali interpretati dai solisti Rosa Feola e Jonathan Tetelman.

Alle 13.30 su Rai2 (e alle 22.20 su Rai 5, con replica sabato 3 alle 8.00) Yannick Nézet-Séguin dirige i Wiener Philharmoniker nel Concerto di Capodanno da Vienna con brani intramontabili, inclusi il celebre walzer “Sul bel Danubio blu” e la Marcia di Radetzky.

La prima serata di Rai1 inizia con Biancaneve, il primo lungometraggio della Disney (1937). Su Rai2 invece andrà in onda “Natale con mistero”.

Il 1 gennaio su Rai3 vedremo il capolavoro di Martin Scorsese: “Killers of the Flower Moon” con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone.

2 gennaio 2026

Emma Stone è Crudelia, prequel de “La carica dei 101”, che racconta le origini della giovane Crudelia nella Londra degli anni ’70. In onda in prima serata su Rai2.

Su Rai1 sarà la volta di “Seduci & scappa”.

3 gennaio

Su Rai1, in prima serata, torna il Festival del Circo di Montecarlo che si concluderà con l’assegnazione dei Premi Clown d’Oro, d’Argento e di Bronzo, riconoscimenti internazionali che celebrano l’eccellenza delle arti circensi.

4 gennaio

Su Rai1 verrà trasmessa la Serie ‘Prima di noi’, una grande saga famigliare che abbraccia il Novecento italiano dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche.

5 gennaio

Su Rai1, Vincenzo Salemme porta in onda il teatro con la diretta dall’Auditorium Rai di Napoli della sua nuova commedia “Ogni promessa è debito”.

Su Rai3 in onda “Il ragazzo e l’airone”, l’ultimo film del maestro di animazione giapponese, Hayao Miyazaki.

6 gennaio

Su Rai1, il giorno dell’epifania in diretta dalle 20:35 su Rai 1, andrà in onda “Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia” con una puntata speciale del game show condotto da Stefano De Martino. Il primo premio vale 5 milioni di euro.

Su Rai2 vedremo “Genitori in trappola” che chiude la programmazione festiva.