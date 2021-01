Siete indecisi su quale film vedere stasera in tv? Il nostro team vi consiglia di vedere il film Jane Eyre, un film drammatico del 1996 diretto da Franco Zeffirelli, della durata di circa 112 minuti, in onda questa sera alle ore 21.15 su IRIS.

Il film da vedere stasera, 10 gennaio: Jane Eyre

Jane Eyre, orfana di madre, è stata adottata dallo zio materno che, alla sua morte, ha fatto promettere alla moglie di crescerla come fosse figlia sua. Una richiesta disattesa dalla compagna, desiderosa di sbarazzarsi al più presto possibile di quella bambina ribelle al punto di affidarla ad un rigidissimo collegio religioso, dove viene spesso maltrattata per via dei suoi comportamenti fuori dai canoni.

Arrivata all’età adulta, Jane viene assunta come governante nella dimora del nobile Edward Fairfax Rochester, proprietario dell’immensa tenuta di di Thornfield. La ragazza ha l’incarico di istruire la pupilla dell’uomo, la piccola Adele Varens. Dopo diverse settimane dal suo arrivo, Jane fa finalmente la conoscenza del padrone di casa, di sovente lontano dalla sua dimora. Nonostante alcuni contrasti tra i due cresce un rapporto sempre più stretto, ma la presenza della pari rango Blanche, che ruota intorno ad Edward, rischia di scatenare delusioni e gelosie. E un mistero sepolto nel passato sembra pesare come un macigno sulla stabilità emotiva dell’uomo…

La recensione del film

Fin dai tempi del cinema muto, l’iconico e omonimo romanzo pubblicato nel 1847 dalla scrittrice inglese Charlotte Brontë è stato oggetto di diversi adattamenti destinati sia al grande che al piccolo schermo. A metà degli anni Novanta ci ha provato anche il nostro Franco Zeffirelli, in una trasposizione che risente di tutti i pregi e i difetti che hanno sempre caratterizzato lo stile del compianto regista fiorentino.

Rispetto ad altre occasioni qui sono però gli spunti positivi ad averla vinta e le due ore di visione offrono non pochi momenti suggestivi, all’interno di una narrazione che per buona parte segue fedelmente l’opera originaria. Jane Eyre si distacca soprattutto nell’ultima parte dalle pagine del romanzo, operando per alcuni tagli nel tentativo di condensare il tutto nel previsto minutaggio, ma il risultato si rivela comunque convincente e appagante, capace di generare una discreta atmosfera nella migliore tradizione degli affreschi storici a tema.

Il dramma attraversato dalla sfortunata protagonista, costretta a trascorrere la sua infanzia in un collegio “lager” e poi catapultata al centro di una torbida love-story d’altri tempi venata di tragedia, viene espresso con uno sguardo a tratti parzialmente calligrafico, ma altresì attento nella gestione della raffinata messa in scena. L’eleganza dei costumi e delle ambientazioni è il vero e proprio fiore all’occhiello dell’operazione, con il dolente carisma di una giovane Charlotte Gainsbourg a imprimere i corretti sussulti psicologici ad una figura sempre e comunque determinata a lottare contro gli ostacoli di un destino diabolicamente avverso.

La pomposa e magniloquente colonna sonora si adatta con efficacia ai toni e alle atmosfere del racconto e la gradevole ambiguità di fondo, racchiusa nella frase “le ombre sono importanti quanto la luce”, permette a Jane Eyre di trovare la giusta chiave di lettura, preparando il campo al colpo di scena dell’ultima mezzora e al risolutivo epilogo con un equilibrio maggiore di quanto preventivabile.

Gli altri consigli per la prima serata

Se avete già visto il film da noi consigliato o se non vi piace il genere vi consigliamo la visione di altri generi di film. Ecco quelli scelti e segnalati dalla nostra redazione.

Selma – La strada per la libertà (21.10 RAI MOVIE)

La regista Ava DuVernay firma un ispirato film biografico su una delle pagine fondamentali nella lotta per i diritti della popolazione afroamericana negli Stati Uniti, ripercorrendo le marce da Selma a Montgomery che nel 1965 che risultarono determinanti affinché venisse loro concessa la possibilità di votare. Figura chiave degli eventi fu Martin Luther King.

I Guardiani della galassia vol. 2 (21.15 ITALIA 1)

I Guardiani di casa Marvel tornano in un secondo episodio ancora più scoppiettante e divertente del primo. James Gunn firma una nuova avventura spaziale ad alto ritmo, tra azione e humour, dove al già folto cast si aggiunge un istrionico Kurt Russell nei panni di principale e potentissimo villain.