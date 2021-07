Che film vedere in tv stasera? Vi consigliamo uno dei film più interessanti usciti negli ultimi anni: si tratta Interstellar, uscito nel 2014. Canale 20 Mediaset lo manda in onda stasera, 3 luglio alle 21.20. Si tratta di una delle ultime pellicole di Christopher Nolan, il regista della trilogia del Cavaliere Oscuro, ma anche dei più recenti Tenet e Dunkirk. Interstellar racconta di un futuro in cui la crisi climatica ha raggiunto un punto di non ritorno e il protagonista, Cooper, decide di partire per un viaggio interstellare al fine di salvare l’umanità. Un film intenso e complesso, è arrivato nelle sale ed è stato un successo di critica e pubblico.

La trama del film di Christopher Nolan

Ambientato in un futuro non lontano, la storia inizia durante una tempesta. Joseph Cooper è un ex ingegnere della Nasa e, insieme a sua figlia Murph, scoprono che delle striscie di sabbia stanno lasciando strani messaggi basati su un sistema binario. Cooper fa visita a due colleghi e mentori, Tom Brand e Amelia Brand, e insieme decidono di partire per un missione segreta che li porterà ad esplorare un cunicolo spazio temporale vicino Saturno, collegato al buco nero di Gargantua. Durante il viaggio spaziale, però, i protagonisti inizieranno a vivere il tempo in modo diverso.

Interstellar, la recensione e le curiosità

Interstellar è un film sorprendente: la regia di Nolan è magistrale e riesce ad unire il fattore fantascientifico all’elemento strettamente umano di questa storia complessa di amore e scienza. Il fulcro del racconto è proprio il rapporto tra padre e figlia: proprio Cooper dirà a Murph, “l’amore è l’unica cosa che riusciamo a percepire che trascenda dalle dimensioni di tempo e spazio.” Tra un viaggio spaziale, un salto temporale e un complicato schema matematico, Interstellar non solo stupisce per l’accuratezza scientifica con cui si presenta, ma soprattutto prende per la grande umanità con cui tratteggia i rapporti tra i tutti i personaggi.

Se Il cavaliere oscuro e Inception avevano consacrato Nolan, Interstellar ha confermato la sua incredibile maestria e genialità. Il film ha incassato ben 700 milioni di dollari. Fatevi catturare da questo grande viaggio interstellare.