Filippo Brogi si unisce al cast della terza stagione di Un Professore, la popolare serie di Raiuno con Alessandro Gassmann. Il giovane attore, già apprezzato per la sua interpretazione di Eugenio nella miniserie Tutto quello che ho, vestirà i panni di Zeno, un nuovo alunno che porterà scompiglio tra i banchi del liceo frequentato da Simone e Manuel. Con il suo arrivo, le dinamiche scolastiche verranno messe alla prova, promettendo nuovi intrecci e tensioni. Brogi ha già mostrato il suo talento nel ruolo di Eugenio, fidanzato della scomparsa Camilla, in un racconto dai toni intensi firmato da Ricky Tognazzi, con Vanessa Incontrada e Marco Bonini. Il personaggio, inizialmente rassicurante, ha rivelato sfumature oscure, diventando una presenza centrale e inquietante. Con Un Professore, Brogi entra a far parte di una delle serie più seguite della TV italiana, capace di fondere storie adolescenziali e riflessioni profonde. La serie ha conquistato pubblico e critica sia su Rai 1 che sulle piattaforme digitali.

“Un Professore 3”, intervista esclusiva a Filippo Brogi

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Filippo Brogi che nella serie interpreta Zeno: “Si ritroverà a fare un percorso dopo essere arrivato in un ambiente che per lui è particolare e di cui non è abituato. Pian piano con l’aiuto di Dante e dei ragazzi si troverà a scoprire un mondo nuovo. Saranno diverse le persone con cui legherà, con cui passerà del tempo”. Sulla somiglianza con il suo personaggio, ha dichiarato: “Entrambi veniamo dalla natura”.

Entrare nel cast è stata per Filippo un’emozione: “Sono stato accolto benissimo da tutti gli attori, è stata una bellissima esperienza. Per me che voglio fare l’attore ho sempre guardato ad Alessandro Gassmann con grande ammirazione. E’ sempre stato molto gentile e disponibile in tutto”.

Filippo ricorda il suo esame di maturità: “E’ stato un anno particolare. La maturità mi generava ansia, non vedevo l’ora di uscire dalla scuola per poi studiare cinema che è quello che voglio fare nella vita. Quando ero bambino amavo guardare ogni sera un film diverso e quando ho conosciuto un bambino di Bollywood è scattato dentro di me qualcosa ed è iniziato questo amore per il cinema che coltivo ancora oggi”.