Filippo Bisciglia debutta a teatro con “Prima della Prima – Il mio viaggio nei sentimenti”, l’inedito one man show che apre un nuovo capitolo nella carriera del conduttore, da anni volto simbolo di Temptation Island.
Il debutto è fissato per venerdì 13 novembre 2026 al Teatro Alfieri di Torino, prima tappa di una tournée che proseguirà fino a marzo 2027 toccando, tra le altre città, Napoli, Firenze, Roma, Bologna, Cremona, Varese e Bari.
Dopo anni trascorsi davanti alle telecamere, Bisciglia sceglie così il teatro per mostrarsi al pubblico in una veste differente e più personale.
“Prima della Prima”, Filippo Bisciglia porta a teatro l’uomo dietro il personaggio
Un camerino, il sipario ancora chiuso e gli ultimi minuti prima di entrare in scena. È proprio da questo momento che prende vita “Prima della Prima”.
Lo spettacolo non parte dal centro del palcoscenico, ma da uno spazio molto più intimo: il camerino, dove il personaggio televisivo lascia gradualmente posto all’uomo.
Bisciglia racconta emozioni, attese, dubbi, ricordi e piccoli rituali che precedono l’incontro con il pubblico: una scaletta da ricontrollare, un amuleto portafortuna, la voce della madre e una preghiera.
Un viaggio nei sentimenti tra musica, ironia e ricordi
“Prima della Prima” viene presentato come un viaggio tra ironia, musica, memoria ed emozione. Fotografie, costumi e oggetti personali diventano parte del racconto e trasformano il camerino in un vero spazio teatrale.
Per Filippo Bisciglia sarà l’occasione di mostrare un lato differente rispetto a quello conosciuto dal pubblico televisivo, mettendo al centro il proprio percorso personale.
Non è casuale neppure il sottotitolo scelto per lo spettacolo: “Il mio viaggio nei sentimenti”, un riferimento che richiama inevitabilmente anche l’esperienza di Temptation Island, ma che questa volta riguarda direttamente il conduttore.
Filippo Bisciglia a teatro: tutte le date del tour
La tournée di “Prima della Prima – Il mio viaggio nei sentimenti” partirà a novembre 2026 e proseguirà fino alla primavera del 2027.
Ecco il calendario annunciato:
- 13 novembre 2026 – Torino, Teatro Alfieri
- 14 novembre 2026 – Torino, Teatro Alfieri
- 15 novembre 2026 – Torino, Teatro Alfieri
- 25 novembre 2026 – Napoli, Teatro Acacia
- 28 novembre 2026 – Firenze, Teatro Verdi
- 7 dicembre 2026 – Assisi, Teatro Lyrick
- 30 gennaio 2027 – Roma, Teatro Brancaccio
- 31 gennaio 2027 – Roma, Teatro Brancaccio
- 6 febbraio 2027 – Bologna, Teatro Celebrazioni
- 14 febbraio 2027 – Cremona, Teatro Infinity 1
- 27 febbraio 2027 – Varese, Teatro Intred
- 20 marzo 2027 – Bari, Palatour Bitritto
Il tour partirà quindi con tre spettacoli consecutivi a Torino, dal 13 al 15 novembre.
Filippo Bisciglia a Napoli il 25 novembre
Tra gli appuntamenti della tournée c’è anche Napoli. Filippo Bisciglia sarà in scena mercoledì 25 novembre 2026 al Teatro Acacia, una delle prime date dopo il debutto torinese. Successivamente lo spettacolo arriverà a Firenze e Assisi, prima di riprendere nel 2027.
Due date al Teatro Brancaccio di Roma
Doppio appuntamento anche nella città di Filippo Bisciglia. “Prima della Prima” arriverà infatti al Teatro Brancaccio di Roma il 30 e 31 gennaio 2027. Saranno due delle date centrali della tournée, prima delle tappe di Bologna, Cremona, Varese e Bari.
Chi firma lo spettacolo
“Prima della Prima” è prodotto da Fabrizio Di Fiore Entertainment & FDF GAT. La regia è di Siddhartha Prestinari, mentre le musiche originali sono firmate da Ivan Lazzara e le coreografie da Ilir Shaqiri.
L’obiettivo è trasformare ciò che normalmente rimane nascosto al pubblico – il dietro le quinte e i minuti che precedono l’ingresso in scena – nel cuore stesso dello spettacolo.
Dal successo di Temptation Island al teatro
La nuova esperienza arriva dopo anni nei quali Bisciglia si è imposto come uno dei conduttori maggiormente identificati con Temptation Island.
Il programma gli ha permesso di entrare nelle case degli italiani attraverso il racconto delle relazioni e dei sentimenti delle coppie protagoniste. Questa volta, però, il viaggio cambia prospettiva.
Al centro non ci saranno altre persone: sarà Filippo Bisciglia a raccontarsi, affrontando il palcoscenico attraverso ricordi, musica, ironia ed emozioni. Il 13 novembre a Torino si aprirà così ufficialmente una nuova fase della sua carriera