La Rai ha pensato di celebrare i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno con una fiction dedicata al presentatore tv. Sono infatti iniziate le riprese di questo omaggio che l’emittente pubblica ha rivolto ad uno dei volti più amati dal pubblico. Vediamo insieme chi farà parte del cast e di cosa parlerà la miniserie.

Al via le riprese della fiction Rai sulla vita di Mike Bongiorno

Inizieranno il 18 aprile a Torino le riprese della fiction dedicata a Mike Bongiorno. Quattro puntate che ricordano il presentatore nell’anniversario della sua nascita avvenuta a New York il 26 maggio del 1924. ‘Mike‘, così si intitola la miniserie, è diretta da Giuseppe Bonito e racconterà la vita di Supermike partendo dalla sua infanzia fino ad arrivare ai grandi successi in tv.

Nel cast, a interpretare Mike Bongiorno ci sono due attori nei panni del giovane e maturo conduttore. Il giovane Mike sarà Elia Nuzzolo che abbiamo visto nella serie dedicata agli 883 interpretare Max Pezzali. Mike adulto invece sarà Claudio Gioé, reduce dal successo della serie Makari in onda su Rai1 che è stata anche confermata per una nuova stagione.

L’annuncio della fiction su Mike Bongiorno era stato dato lo scorso anno da Nicolò Bongiorno durante ‘Unomattina’. Il figlio del noto presentatore, nonché regista e produttore, aveva dichiarato:

“Sto seguendo tanti progetti legati alla memoria di papà, e molto presto in Rai faremo una fiction sulla sua vita”.

La carriera di Mike tra Rai e Mediaset

La fiction si concentrerà a mostrare la vita di Mike Bongiorno partendo da quando era piccolo. A sei anni, dagli Stati Uniti si trasferisce a Torino e scopre la passione per lo sport. Durante la Seconda Guerra Mondiale, viene arrestato dalla Gestapo e una volta tornato in Italia lavora come inviato per una stazione radiofonica americana. Poi arriva il successo in tv con i suoi programmi che hanno fatto la storia da ‘Lascia o raddoppia?’ e ‘Rischiatutto’, arrivando a condurre ben 11 edizioni del Festival di Sanremo. Tutto questo e non solo, sarà presente nella miniserie Rai ‘Mike’.