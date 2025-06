La fiction Rai si prepara a conquistare il pubblico con l’offerta 2025/2026 dopo un anno che ha fatto segnare degli ascolti record. Il nuovo palinsesto unisce titoli inediti come La Preside e grandi ritorni, da Cuori a Mare Fuori, confermando la capacità del servizio pubblico di raccontare la società con emozione e autenticità. Il palinsesto si distingue per la varietà delle proposte e l’attenzione a temi attuali, andiamo a scoprire tutti i titoli presentati a Napoli.

Fiction Rai 2025 2026: nuovi titoli per emozionare e riflettere, tutte le serie tv

Tra le novità più attese della fiction Rai 2025 2026 spiccano Carosello in love, un tv movie che omaggia la magia della televisione italiana, e La ricetta della felicità, commedia con Cristiana Capotondi che racconta come rinascere dopo una crisi. Spazio anche a storie internazionali con Kabul, coproduzione che ripercorre i drammatici giorni della caduta dell’Afghanistan, e a grandi avventure come Sandokan, serie evento con Can Yaman.

La fiction Rai 2025 2026 affronta con coraggio tematiche sociali come l’integrazione, la sicurezza sul lavoro e il riscatto dei territori più difficili. Ne sono esempi La preside, ispirata alla storia di Eugenia Carfora a Caivano, e Noi del rione Sanità, che racconta la rivoluzione culturale di un parroco nel cuore di Napoli. A queste si aggiunge Guerrieri – La regola dell’equilibrio, legal drama con Alessandro Gassmann basato sui romanzi di Gianrico Carofiglio.

Fiction Rai 2025 2026: i grandi ritorni delle serie amate

Accanto ai nuovi titoli, la fiction Rai 2025 2026 propone i sequel delle serie più seguite. Tornano Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta, Il commissario Ricciardi 3 con Lino Guanciale e Cuori 3, period drama che intreccia medicina e sentimenti nell’Italia degli anni ’70.

E ancora, Don Matteo 15 con Raoul Bova attualmente impegnato sul set, Un Professore 3 con Alessandro Gassmann e Nicolas Maupas e Mare fuori 6, serie campione di visualizzazioni su Rai Play e diventata fenomeno mondiale con il remake americano appena ordinato.

Le serie daily continuano a essere un pilastro della fiction Rai 2025 2026. Il Paradiso delle Signore e Un posto al sole tornano con nuovi episodi che raccontano passioni, segreti e dinamiche sociali, confermandosi appuntamenti imprescindibili per milioni di telespettatori.

Proprio nella serie ambientata a Napoli arriverà come personaggio regular Whoopy Goldberg, attrice premio Oscar che arriverà direttamente da Hollywood all’ombra del Vesuvio con un ruolo tutto da scoprire.