E’ tempo di visionare i titoli delle fiction Rai 2023. Cosa vedremo prossimamente su Rai 1, Rai 2 e Rai 3? Quali serie televisive faranno capolino sui nostri schermi per tenerci compagnie durante le fredde prime serate? Quali ci traghetteranno fino alla Primavera tra risate, lacrime e colpi di scena pronti a lasciarci a bocca aperta? Ecco cosa prevede il palinsesto Rai per i prossimi mesi. Dopo l’Epifania, è sicuro, potremo fare un’ampia scorpacciata di fiction Rai grazie al ritorno di personaggi molto amati interpretati da Lino Guanciale, Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci e Luisa Ranieri.

Fiction Rai 2023: i titoli di Rai 1 post Epifania

Finite le Feste di Natale, con l’Epifania, da domenica 8 gennaio potremo iniziare a gustare le nuove puntate di serie molto amate ed una piccola new entry. Quali? Ebbene il calendario prevede:

Le Indagini di Lolita Lobosco 2 su Rai 1 dall’8 gennaio

su Rai 1 dall’8 gennaio Il nostro generale su Rai 1 dal 9 gennaio

La Porta Rossa 3 su Rai 2 dall’11 gennaio

su Rai 2 dall’11 gennaio Che Dio ci aiuti 7 su Rai 1 dal 12 gennaio

Insomma rimarremo davanti al teleschermo per indagare con Lolita Lobosco, ma anche con Lino Guanciale e con le suore del convento più pazzo della tv. Ritroveremo pertanto Luisa Ranieri così dove l’abbiamo lasciata, ma alle prese con nuovi grattacapi. Faremo una capatina nel convento degli Angeli per vedere se Suor Costanza cucina ancora piatti molto pesanti e se Azzurra riuscirà finalmente a prendere i voti mentre è impegnata ad aiutare le persone più bisognose e a indagare sulle loro vite.

Fiction Rai tra fine gennaio e febbraio: come proseguirà l’inverno?

Quali altri titoli potremo vedere? Quando iniziano le altre fiction Rai 2023? Ebbene il calendario prevede:

Mare Fuori 3 su Rai 2 dal 15 febbraio

su Rai 2 dal 15 febbraio Il Commissario Ricciardi 2 su Rai 1 dal 27 febbraio

su Rai 1 dal 27 febbraio Black out su Rai 1 dal 23 gennaio

Fiori sopra l’inferno su Rai 1 dal 13 febbraio

Rocco Schiavone 5 su Rai 2 dal 29 marzo

su Rai 2 dal 29 marzo Resta con me su Rai 1 dal 19 febbraio

Tutto qui? Certo che no. Il palinsesto di Rai 1, anche se non hanno ancora una data certa, vede in prossima partenza fiction come: Il Maresciallo Fenoglio, Un Passo dal cielo 7, Vivere non è un gioco da ragazzi e Sei donne con la bravissima Maya Sansa.

Come si evince trascorreremo numerose prime serate all’insegna delle emozioni più forti, tra indagini, personaggi molto amati, location differenti e sentimenti contrastanti. Potremo così arrivare tra i monti, con panorami mozzafiato, per aiutare il commissario Ianniello a svolgere nuove indagini, con Un Passo dal Cielo 7, potremo osservare spettri delle vittime di morte violenta con Ricciardi o rincorrere i cattivi, sul filo del rasoio, al limite della legalità, con Schiavone.