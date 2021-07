La conferenza stampa di presentazione della 78esima Mostra del Cinema di Venezia ha rivelato una bellissima notizia per l’intero settore “Cinema” del Belpaese. Infatti, saranno ben cinque i film italiani in concorso.

Festival di Venezia 2021: record per il Cinema Italiano

Si tratta di un risultato mai avvenuto in precedenza per il cinema italiano che durante la pandemia ha scavato dentro di sè e ha trovato un’energia nuova per continuare e iniziare progetti nuovi. I cinque film in concorso sono diversi tra loro e ben rappresenteranno l’Italia all’estero: America Latina dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, Freaks Out di Gabriele Mainetti, Qui rido io di Mario Martone, Il buco di Michelangelo Frammartino e É stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.

A completare la rosa dei film in concorso ci sono: Madres Paralelas di Pedro Almodovar, Mona Lisa and the blood moon di Ana Lily Amirpour, Un autre monde di Stéphane Brizè, The power of the dog di Jane Campion, L’événement di Audrey Diwan, Competencia oficial di Gastòn Duprat/Mariano Cohn, Sundown di Michel Franco, Illusions perdues di Xavier Giannoli, The lost daughter di Maggie Gyllenhaal, Spencer di Pablo Larraìn, On the job: the missing 8 di Erik Matti, Zeby nie bylo sladow (Leave no traces) di Jan P. Matuszynski, Captain Volkonogov escaped di Natasha Merkulova/Aleksey Chupov, The card counter di Paul Schrader, Vidblysk (Reflection) di Valentyn Vasyanovych, La caja di Lorenzo Vigas.

Serena Rossi madrina alla Mostra del Cinema di Venezia 2021

Le parole del direttore artistico Alberto Barbera, a riguardo, sono state queste: “I Paesi presenti sono ben 59. Un accenno a parte merita la presenza italiana, che nel concorso principale, è presente con 5 film. Non si tratta di sostenere a ogni costo il cinema italiano, credo che il settore sia in un momento di grazia”.

Ricordiamo che la kermesse vedrà come madrina Serena Rossi, già pronta per ammirare tutti i film in concorso. Sarà una Mostra del Cinema che rispetterà le norme di sicurezza come già successo l’anno scorso. Si è dimostrato che si poteva e si può tornare ad una normalità essendo disciplinati. I vaccini e i green pass, però, non permetteranno un pienone dato che le presenze saranno di 4000 posti e non 8000. Purtroppo, poche cose, sono cambiate dall’anno scorso.