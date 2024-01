Festival di Sanremo 2024, le pagelle ai brani. La kermesse canora italiana entra nel vivo, quest’oggi, lunedì 15 gennaio 2024, nelle sedi Rai di Roma e Milano, la stampa ha avuto la possibilità di ascoltare in anteprima i 30 brani in gara alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che ricordiamo, si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024, con la direzione artistica e la conduzione di Amadeus.

Festival di Sanremo 2024, pagelle ai brani

Noi di SuperGuidaTv abbiamo avuto il piacere di ascoltare i 30 brani presentati quest’anno dai 30 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024. Ecco di seguito le nostre pagelle ai brani in gara a Sanremo 2024 dopo l’ascolto in anteprima riservato alla stampa che ha avuto luogo oggi.

Clara – Diamanti Grezzi – Voto 6,5

Il triplo platino ottenuto grazie al singolo Origami all’alba le ha spianato la strada per Sanremo Giovani che ha meritatamente vinto. Ora le tocca giocarsi l’occasione più importante. Clara ci prova con una ballad graziosa: “Non saremo mai quello che ti aspetti, oro nei fallimenti solo diamanti grezzi”. Potrebbe essere una bella sorpresa.

Diodato – Ti muovi – Voto 7

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2020 con il brano “Fai rumore”, Diodato ci riprova. Una seconda occasione sprecata, un brano che non ha particolari guizzi. Il cantante parla di un amore finito in cui però si fa largo la speranza: “Cerchi ancora l’ultima parte di me che crede sia ancora possibile”.

Mahmood – Tuta gold – Voto 6

Torna a Sanremo dopo la vittoria insieme a Blanco con “Brividi”. Tuta gold lo racconta in modo nuovo, un genere che l’artista ha definito club baike funk. Un testo fortemente autobiografico in cui Mahmood parla di offese ricevute ma anche del rapporto conflittuale con il padre: “Anche se papa’ mi chiedera’ di cambiare cognome”. Questa volta però non merita il podio.

Sangiovanni – Finiscimi – Voto 6,5

L’ex allievo di Amici strizza l’occhio al gossip. La canzone “Finiscimi” e’ dedicata a Giulia Stabile, alla fine della loro storia d’amore. E’ lui ad assumersi le colpe, ora lo abbiamo capito: “Fammi sentire quanto sono pessimo, quanto ti ho mancato di rispetto”. Il suo brano non sorprende, sembra un mix delle sue precedenti canzoni.

Loredana Bertè – Pazza – Voto 9

È lei la vera leonessa. La Bertè convince con un pezzo intenso e autobiografico che potrebbe portarla sul podio. Il ritornello ha una buona musicalità. L’orchestra e l’interpretazione potrebbero valorizzare al meglio un brano che al primo ascolto risulta subito accattivante: “Prima ti dicono basta sei pazza e poi ti fanno sante”, è il verso cult.

BNKR44 – Governo Punk – Voto 6

È il loro esordio al Festival di Sanremo. Un brano che vuole essere di denuncia contro un sistema politico che non presta attenzione alle nuove generazioni: “Questa città sembra una competizione. La nostra generazione”. C’è ritmo ma non troppo mordente.

Alessandra Amoroso – Fino a qui – Voto 7,5

Per il suo debutto a Sanremo, vince facile. Alessandro Amoroso esce dalla prigione dei tormentoni puntando su sonorità che potrebbero essere valorizzate al meglio dall’orchestra. “Sarà che questa vita non la prendo mai sul serio”, è il momento delle nuove consapevolezze.

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole – Voto 6

Testo fresco e barilotto con sonorità meno avvolgenti rispetto ai tormentoni che lo hanno fatto conoscere al pubblico: “Pieni di rimpianti fino all’overdose”.

Angelina Mango – La Noia – Voto 8

“Che v’o dicimme a fà”. Angelina non sbaglia un pezzo. Il testo è originale, suo e di Madame, la musica coinvolgente, up, a cui ha contribuito anche Dardust. Una frase in particolare ci ha colpito al primo ascolto: «E mi hanno detto che la vita è preziosa / Io la indosso a testa alta sul collo». Angelina può arrivare al podio con questa canzone “uptempo”, originale, dai ritmi quasi folk.

Fiorella Mannoia – Mariposa – Voto 8

Fiorella Mannoia porta sul palco del Teatro Ariston un brano con cui sottolinea l’orgoglio di essere donna: “Mi chiamano con tutti i nomi, tutti quelli che mi hanno dato”. Brano frizzante che abbraccia sonorità sudamericane. Quasi sicuro il Premio della Critica.

The Kolors – Un ragazzo una ragazza – Voto 7,5

Dopo il successo di Italodisco, i The Kolors tentano il bis. Canzone allegra, strafottente e paracula quanto basta. In quota tormentone. Nessuno sprazzo di originalità ma “canticchiabilita’” assicurata. Frase: “E comprare per te la luna se ci avessi money”.

Emma – Apnea – Voto 7,5

Quarta partecipazione al Festival di Sanremo. Brano ritmato e raffinato,parla di una sensazione unica talmente forte da togliere il fiato: “Ricordati com’ero che tanto e’ tutto vero”. Chissà se Emma ha voluto riferirsi a qualche suo ex.

Santi Francesi – L’amore in bocca – Voto 6

Per la loro prima partecipazione al Festival di Sanremo, Santi Francesi scelgono una canzone elettrop che parla di amore: “Mi hai lasciato con l’amore in bocca”. Pur essendo a tratti radiofonico, il pezzo è un po’ incolore.

Rose Villain – Click boom – Voto 8

Abbiamo il tormentone si questa edizione del Festival di Sanremo. L’interpretazione è intensa, il brano cresce senza essere piatto fino a un ritornello che ti rimane in testa: “Senti il mio cuore fa così boom boom boom”.

Annalisa – Sinceramente – Voto 8

È stata la regina indiscussa del 2023, e siamo certi che anche questa sarà una hit. La libertà è la sua dichiarazione d’amore alla vita e al neo-marito perché, dice nel testo della canzone, “se sono libera sono sinceramente tua”. Questa canzone l’ha scritta con due autori che certamente sono “due penne d’oro della musica” degli ultimi anni, stiamo parlando di Davide Simonetta (con cui ha scritto Non Amour) e Paolo Antonacci (autore di Due Vite e Tango).

– In aggiornamento –