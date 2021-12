Mara Venier è pronta a tornare in prima serata su Rai 1 per Festa di Natale, la serata dedicata a Fondazione Telethon. Quando andrò in onda lo show legato ad un importante evento benefico? Chi saranno gli ospiti che saliranno sul palco insieme alla conduttrice? Ecco tutte le news in merito al programma di Rai 1 che ci traghetterà nello spirito natalizio e ci farà trascorrere una serata piacevole e divertente.

Festa di Natale 2021 quando va in onda: ecco la data

Festa di Natale 2021, lo show di Rai 1 dedicato ad una importante raccolta fondi per Telethon, andrà in onda domenica 12 dicembre 2021.

L’appuntamento è fissato a partire dalle 20:35, subito dopo la messa in onda del TG1. Il programma si ‘scontrerà’ così con il penultimo appuntamento dell’anno di Fabio Fazio su Rai 3 e con la semifinale di All Together Now di Michelle Hunziker su Canale 5.

La maratona per la Fondazione Telethon sulle reti Rai si aprirà però ufficialmente sabato 11 dicembre durante la puntata di Ballando con le Stelle per concludersi domenica 19 dicembre con Amadeus e la puntata de “I Soliti Ignoti – Speciale Telethon”, alle 20.30 su Rai1.

Festa di Natale 2021 con Mara Venier su Rai 1: ecco tutti gli ospiti

Chi saranno gli ospiti di Mara Venier per Festa di Natale 2021? Al suo fianco della bravissima e bellissima conduttrice di Domenica In vi sarà Paolo Belli insieme alla sua orchestra. Dopo aver dato ufficialmente il via alla maratona Telethon al fianco di Milly Carlucci, infatti, Belli proseguirà a sostenere la beneficenza anche con Mara Venier e intratterrà il pubblico grazie alla musica della sua meravigliosa orchestra.

Altri ospiti? In studio arriveranno: l’ex ballerino di Amici, ora conduttore, Stefano De

Martino, Edoardo Bennato e Milly Carlucci.

Oltre a loro Mara Venier ha convocato: Federica Pellegrini, l’attore di Gomorra Salvatore Esposito, Marco D’Amore e i vincitori di Tale e Quale Show ovvero i bravissimi Gemelli Di Guidonia. Sono loro ad aver animato anche la Finale de Lo Zecchino d’Oro cantando Il Coccodrillo come fa sulle note di Mille e imitando Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti.

Nel corso della serata verrà presentato il sedicesimo cortometraggio promosso da Rai Cinema per Telethon dal titolo “A Occhi aperti”, per la regia di Mauro Mancini.