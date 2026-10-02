In occasione della Festa dei Nonni 2026, che si celebra oggi, venerdì 2 ottobre, Mediaset dedica una speciale campagna istituzionale a tutti i nonni italiani. Il titolo scelto è semplice e diretto: “Grazie nonni”.

Lo spot è in onda su tutte le reti del Gruppo Mediaset e vuole rendere omaggio al ruolo dei nonni all’interno delle famiglie, alla loro presenza nella vita quotidiana e al rapporto speciale che riescono a costruire con figli e nipoti.

Una dedica che attraversa generazioni diverse e mette al centro parole come protezione, memoria, affetto e sostegno.

Mediaset, lo spot “Grazie nonni” per la Festa dei Nonni

La campagna istituzionale voluta dal Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi utilizza immagini e parole pensate per raccontare ciò che i nonni rappresentano nella vita di tante famiglie.

Il messaggio dello spot recita:

“Cari nonni siete il faro che illumina, siete il nido che protegge, siete le stelle che orientano, siete le radici che sostengono. Per il vostro amore infinito come il mare. Grazie nonni”.

Una dedica costruita attraverso metafore semplici e immediate: il faro come punto di riferimento, il nido come protezione, le stelle come guida e le radici come simbolo della storia e dell’identità familiare.

Festa dei Nonni 2026, il messaggio di Mediaset

L’obiettivo della campagna è sottolineare il legame tra nonni e nipoti, raccontando una relazione che accompagna la crescita e contribuisce alla trasmissione dei ricordi, delle esperienze e dei valori familiari.

Lo spot mette soprattutto in evidenza la capacità dei nonni di essere contemporaneamente memoria del passato e presenza nella quotidianità delle nuove generazioni.

Un rapporto fatto di cura, ascolto e piccoli gesti che, giorno dopo giorno, contribuiscono a costruire legami destinati a durare nel tempo.

“Siete il faro che illumina, il nido che protegge”

Il cuore della campagna è proprio il testo scelto per accompagnare le immagini.

Mediaset paragona i nonni a un faro capace di illuminare la strada e a un nido in grado di offrire protezione.

Un ruolo che diventa ancora più significativo all’interno di famiglie nelle quali i nonni rappresentano spesso un punto di riferimento fondamentale non soltanto dal punto di vista affettivo, ma anche nella gestione della quotidianità.

La frase conclusiva, “Per il vostro amore infinito come il mare. Grazie nonni”, sintetizza il messaggio dell’intera iniziativa.

Lo spot in onda su tutte le reti Mediaset

La campagna viene trasmessa nel corso della giornata del 2 ottobre 2026 su tutte le reti del Gruppo Mediaset.

L’iniziativa si inserisce nelle campagne istituzionali con cui il gruppo televisivo dedica spazio a ricorrenze e temi legati alla famiglia e alla società.

Questa volta il protagonista non è un programma o un volto televisivo, ma una delle figure più importanti nella vita di tante persone: i nonni.

Perché il 2 ottobre si celebra la Festa dei Nonni

In Italia la Festa dei Nonni si celebra ogni anno il 2 ottobre. È una ricorrenza dedicata all’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società.

La scelta di Mediaset di accompagnare questa giornata con uno spot nazionale nasce proprio dalla volontà di trasformare la ricorrenza in un grande ringraziamento collettivo.

“Grazie nonni” diventa così una dedica non soltanto ai nonni presenti nella vita quotidiana delle famiglie, ma anche a tutti quelli che continuano a vivere attraverso i ricordi e gli insegnamenti lasciati alle generazioni successive