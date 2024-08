Ferragosto 2024 in tv, i programmi della prima serata di Rai e Mediaset

Cosa farà in tv nel giorno di Ferragosto? Come ogni anno, a metà del mese ricorre questa festa nata in onore di Ottaviano Augusto, primo imperatore romano. Vediamo insieme la programmazione dei principali canali Rai, Mediaset e non solo.

Ferragosto 2024 in tv, cosa vedere

Per tutti quelli che sono rimasti a casa o che hanno già finito le ferie, quest’anno la programmazione tv per il Ferragosto 2024 propone grandi classici o trasmissioni che hanno divertito i telespettatori durante l’anno. Per le novità e le serie più forti, bisognerà attendere l’autunno.

La programmazione Rai per il ferragosto

Su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda ‘Nuovo cinema paradiso‘. In un paesino siciliano del dopoguerra, un bambino passa le giornate nella sala cinematografica del proiezionista Alfredo e, così, si innamora del cinema. Il film drammatico è considerato un capolavoro del nostro cinema e ha conquistato nel 1990 l’Oscar per il miglior film straniero, un David di Donatello 1989 per la colonna sonora firmata Ennio Morricone e il Gran Prix Speciale della Giuria per Giuseppe Tornatore al Festival di Cannes 1989.

Su Rai2 andrà invece in onda alle 21.00 il film commedia ‘Addio al nubilato‘. Il film del 2021 racconta di quattro amiche, Linda, Eleonora, Vanessa e Akiko, che si ritrovano per festeggiare l’addio al nubilato di Chiara. La sposa però non si presenta ma lascia alcuni indizi che portano ad un finale inaspettato. Nel cast vediamo Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Loredena Bertè in un cameo, mentre canta Non sono una signora.

Su Rai3 spazio a il Pap’occhio alle ore 21.20. Il film del 1980 è diretto da Renzo Arbore al suo esordio alla regia. Ma di cosa parla? Il Papa convoca Renzo Arbore e lo incarica di mettere in scena uno spettacolo musicale per la televisione vaticana. Durante le prove, si susseguono una serie di pasticci, da cui deriva il nome del film.

Su Rai4, alle ore 21.20, andrà in onda l’episodio 21 della nona stagione di ‘Hawaii Five-0‘ dal titolo ‘Scomparsa‘.

La programmazione Mediaset per il ferragosto

Su Rete4 alle ore 21.25 troviamo Il Fuggitivo. Il film del 1993 diretto da Andrew Davis, vede come attori Harrison Ford e Tommy Lee Jones. La trama racconta del chirurgo Richard Kimble che dopo un’operazione di emergenza torna a casa e trova la moglie ferita a morte. Viene accusato di omicidio e da lì inizia la sua fuga per la ricerca della verità.

Su Canale 5 andrà in onda alle ore 21.20 Michelle Impossibile & Friends. Quella che vedremo è l’ultima puntata dello show che ha come ospiti Mika, Max Angioni, Claudio Amendola e Biagio Antonacci. Da non perdere il capitolo conclusivo di ‘Lugano Amara‘.

Su Italia 1 alle 21.20 andranno in onda i nuovi episodi di ‘Chigaco Med‘ dal titolo ‘Se su una crepa salterai, la sfortuna attirerai‘ e ‘Un penny per i tuoi pensieri, un dollaro per i tuoi sogni‘. Ripley e Charles si troveranno davanti un paziente affetto da un disturbo ossessivo compulsivo.

Sul canale 20, alle 21.00, sarà possibile vedere il film di fantascienza ‘La Guerra dei mondi‘ con Tom Cruise.

Ferragosto in tv sugli altri canali

Su La7, alle 21.15, andrà in onda il film commedia del 1995 ‘Operazione sottoveste‘ con Cary Grent. Mentre su Tv8 alle 21.30 il film Sliding doors con Gwyneth Paltrow e sul Nove le repliche dell’ultima stagione del comedy show Only Fun condotto da Elettra Lamborghini. Su Cielo sarà trasmesso alle ore 21.25 il film di fantascienza ‘Star Trek into Darkness‘.