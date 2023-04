Tutto pronto per il gran finale di Felicissima Sera – All Inclusive, il programma di Pio e Amedeo trasmesso in prima serata. Per la terza ed ultima puntata, il duo di comici foggiani saranno circondati da ospiti di primissimo livello del panorama artistico italiano. Curiosi di scoprire tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di venerdì 7 aprile 2023?

Felicissima Sera 2023, ultima puntata: gli ospiti

Venerdì 7 aprile 2023 dalle ore 21.45 va in onda la terza ed ultima puntata di “Felicissima Sera – All Inclusive“, il varietà di Pio e Amedeo in prima serata su Canale 5. Per il gran finale dello show, il duo di comici foggiani ha invitato una carrellata di super-ospiti della televisione italiana, ma anche del panorama musicale.

A cominciare da Antonella Clerici, una delle regine del piccolo schermo, reduce da una stagione televisiva di successi in Rai con i programmi “E’ sempre mezzogiorno”, “The Voice Senior” e “The Voice Kids”. Tra gli ospiti anche Paolo Bonolis, la giornalista e conduttrice Diletta Leotta che ha da poco annunciato la sua prima gravidanza. Ma non finisce qui, visto che in studio anche Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus.

Non mancheranno poi ospiti musicali di primissimo livello. Ad iniziare dal trio de Il Volo, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Sono stati i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen.

Felicissima Sera 2023, gli ascolti

Per il gran finale di venerdì 7 aprile 2023 di Felicissima Sera – All Inclusive, Pio e Amedeo sono pronti ad ospitare in studio anche Nek e Francesco Renga che lo scorso 10 marzo hanno pubblicato il loro nuovo singolo “L’infinito più o meno”. Ospite in studio anche il cantautore Biagio Antonacci.

Anche questa sera tra gli ingredienti del frizzante mix di “Felicissima Sera” di Pio e Amedeo ci sono la musica e performance live, ma anche grandi coreografie e la comicità senza alcuna timidezza del duo foggiano, protagonisti di uno show disincantato e irriverente, caratterizzato da un linguaggio televisivo contemporaneo, brillante e leggero. Gli ascolti di questa edizione hanno segnato un calo rispetto allo scorso anno. Se la prima puntata dell’edizione 2023 ha fatto registrare 2.794.000 spettatori con il 19,5% di share, la scorsa settimana lo show è calato con 2.540.000 di telespettatori e il 18,1% di share.