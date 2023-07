Con l’arrivo dell’estate, Canale 5 propone in replica l’ultima edizione di “Felicissima Sera”, il divertente show in tre puntate con protagonisti Pio e Amedeo. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di giovedì 13 luglio 2023.

Felicissima Sera, gli ospiti della puntata replica di giovedì 13 luglio 2023

Dopo le repliche di Zelig il giovedì sera di Canale 5 prosegue nel segno della comicità con le tre puntate dello show di Pio e Amedeo. Da giovedì 13 luglio 2023 alle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata (in replica) di Felicissima Sera, la seconda edizione dello “varietà” di Pio e Amedeo. Una puntata da non perdere con la partecipazione di grandissimi ospiti della musica e dello spettacolo. Per il debutto i due comici foggiani hanno messo alle strette Michelle Hunziker in un’intervista tutta da ridere. Non solo, i due hanno poi condiviso il palcoscenico con la showgirl italo-svizzera riproponendo una versione speciale di “Più bella cosa non c’è” diventata “Più bella nonna non c’è”.

Ma non finisce qui: durante la prima puntata tra gli ospiti anche Gigi D’Alessio con il duo che rivelato: “farete fatica a riconoscere Gigi D’Alessio lo abbiamo portato molto lontano dal suo mondo pop“. E ancora: Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, la cantante Elisa e Zucchero.

Gli ascolti di Felicissima Sera: il confronto tra l’edizione 2021 vs 2022

“Felicissima Sera” di Pio e Amedeo non è un varietà classico. Si tratta di uno show moderno e controcorrente incentrato sulla comicità del duo foggiano spesso giudicata “scomoda”. In passato, infatti, sono stati oggetto di polemiche. A cominciare dal monologo sul linguaggio politicamente corretto rimbalzato su tutti i social con i comici che avevano preso in prestito parole oramai giudicate offensive nel linguaggio moderno. “Non dobbiamo vergognarci di dire la parola ‘neg*o’ perché conta la cattiveria nella parola, l’intenzione. Se l’intenzione è cattiva, allora è da condannare” il messaggio del duo comico contrariati dal politically correct “ha rutt’u ca**“.

Polemiche a parte, il loro show ha diviso il pubblico, i social e l’opinione pubblica. A brillare però sono stati gli ascolti in termini di auditel e share. La prima edizione del 2021, trasmessa durante la pandemia Covid-19, ha registrato una media di ben 4.138.000 telespettatori (21.24% share). Lo scorso anno, la prima puntata dell’edizione 2022 ha incollato alla tv 2.794.000 spettatori con uno share del 19.5%.