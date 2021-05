Il caso dell’apparizione di Fedez al concerto del Primo Maggio di casa Rai fa discutere da giorni e divide l’opinione pubblica, anche a Pomeriggio 5. In occasione del discorso tenuto al concertone di Rai 3, il rapper aveva parlato di diritti della comunità Lgbtq dicendosi a favore dell’approvazione del ddl Zan. Una posizione che divide e che molti ritengono ipocrita, alla luce delle frasi shock che ora il web fa riemergere del passato musicale di Fedez, perché giudicate omofobe e d’istigazione alla violenza. In una nuova puntata del talk dursiano gli opinionisti presenti in studio si sono divisi su Fedez, facendo quindi luce sulle parole di istigazione alla violenza su Barbara D’Urso, per cui la conduttrice Mediaset e attivista tv non porta rancore e che lei perdona.

Pomeriggio 5, gli opinionisti si dividono su Fedez

Nella puntata di Pomeriggio 5 del 4 maggio 2021, su Canale 5, si è parlato di Fedez e della sua apparizione a Il primo maggio di Rai 3. Occasione in cui il rapper ha denunciato alcune frasi omofobe e di istigazione alla violenza che a suo dire avrebbero speso alcuni esponenti della Lega. E, incalzati sul caso dalla conduttrice Barbara D’Urso, gli opinionisti presenti in studio si sono divisi.

In particolare Giovanni Ciacci e Alessandro Cecchi Paone hanno fermamente stigmatizzato le frasi che il rapper canta in alcuni suoi brani, in quanto ritenute violente e di istigazione all’odio e alla violenza. Tra cui emergono in particolare quelle con riferimenti all’omosessualità di Tiziano Ferro, “Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, ora so che ha mangiato più wurstel che crauti”. E non solo. Perché poi si è parlato anche delle frasi del rapper di istigazione alla violenza contro Barbara D’Urso:“Ti do mezza busta se mi fai un mezzo busto, te la do tutta se ammazzi Barbara d‘Urso perché io non posso ancora concedermi questo lusso”.

Le frasi shock del rapper alimentano le polemiche

Così, Ciacci ha commentato il caso, dicendosi contro la posizione di Fedez pro diritti civili rispetto al suo passato musicale: “Se le hai dette, cavolo, è difficile, va bene ora non ci voglio pensare”. Meno duro ma comunque perentorio e l’intervento di Cecchi Paone su Fedez: “Mi dispiace per te Barbara, un conto sono le frasi omofobe, un conto sono frasi sulla violenza contro le donne. Io trovo comunque molto utile che un omofobo ci aiuti a smascherare gli omofobi, Fedez da ex omofobo ci protegge dagli omofobi”.

Joe Squillo, anche lei opinionista in studio, ha invece difeso il “cambiamento” di Fedez, che in queste ore via social fa mea culpa per le “discutibili” frasi spese nella sua musica: “Credo sia straordinario questo cambiamento, la diversità va accettata ed è forma di ricchezza e libertà”. “Io trovo meraviglioso il cambiamento, Fedez lo sa, io ho sempre volato alto, gli ho sempre fatto i complimenti per il suo impegno, ma non porto rancore. Che fosse ironico o no, non ha importanza, ma se cambi e poi fai cose belle dico ‘Bravo Fedez'”, dichiara Barbara D’Urso. Roberto Alessi ha poi aggiunto, seppur grato all’impegno filantropico dei Ferragnez in tempi di pandemia, con allusioni al mea culpa di Fedez: “L’ignoranza non è però una giustificazione”.

Questo perché, intanto, alle polemiche in corso sul suo conto rispetto alle frasi shock, Fedez si redime via social ammettendo di aver peccato in passato, data la sua giovane età e l’ignoranza di allora: “Non c’è mai stata nel quartiere in cui sono cresciuto educazione in tal senso, ma poi ho cercato di migliorarmi. Ho sbagliato per cose dettate dall’ignoranza”.