Fedez ha ricevuto un Tapiro d’oro particolare, con tanto di ricci, dall’inviato di Striscia la Notizia. Il rapper, al suo tredicesimo tapiro, si è intrattenuto con l’inviato Valerio Staffelli. Scopriamo insieme cosa gli ha detto.

Tapiro d’oro a Fedez per il suo dissing contro Tony Effe

Nelle ultime settimane Fedez è stato al centro del gossip per il suo dissing contro Tony Effe. I due si sono scambiati pesanti accuse che sono culminate con il nuovo singolo di Fedez dal titolo ‘Allucinazione collettiva’. Un brano che non contiene ennesime frecciatine al collega-rivale ma invece chiari riferimenti alla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni. In tanti quindi si sono chiesti se questo dissing tra i due fosse solo un’operazione di marketing.

Per tale motivo Fedez ha ricevuto questa sera da Valerio Staffelli un tapiro d’oro. La consegna è avvenuta durante la puntata di Striscia la Notizia andata in onda martedì 24 settembre su Canale 5 alle ore 20.35. Il tapiro è stato personalizzato con dei riccioli che ricordano la capigliatura del trapper romano. Una scelta che ha conquistato Fedez:

“Ne ho un sacco di speciali. Posso dire che sono quello che li ha più speciali di tutti?”.

Il dubbio di Staffelli sul dissing: era un’operazione di marketing?

Valerio Staffelli ha incontrato Fedez e gli ha consegnato il Tapiro per il suo botta e risposta via social con Tony Effe. L’inviato di Striscia la Notizia ha poi incalzato il rapper: “Complimenti, il dissing ha fatto balzare il tuo album in cima alle classifiche. Poi esce la sua canzone e il dissing scompare. Come se lo spiega?“.

Fedez ha replicato: “Non ho niente da spiegare, fate voi. Però mi piacciono i ricciolini del Tapiro, sono davvero belli. Erano già ricci o lisci e li avete arricciati voi. Io cattivo? In realtà sono un patatone. Anzi, sono un co**ione“.