Fedez come non l’avete mai visto prima nel video dell’ultimo singolo “Morire Morire“. Il rapper ha pubblicato un nuovo brano accompagnato da un video che, manco a dirlo, ha fatto ancora una volta discutere.

Fedez assalito e pestato nel video di “Morire morire”

Il video di “Morire morire” di Fedez non è passato inosservato. Il rapper fa ancora una volta centro con il suo nuovo singolo che anticipa un nuovo importante progetto discografico dal titolo “ Disamano” in uscita il prossimo 26 novembre . Nella clip del nuovo singolo si vede il rapper accompagnato da due bodyguard attraversare una folla urlante di fan. Fin qui nulla di strano se non fosse che poco dopo il rapper, fasciato in un completo rosa confetto, viene aggredito e picchiato da un gruppo di teppisti.

Le immagini sono davvero forti, ma il peggio deve ancora arrivare. Mentre in sottofondo si sente una parte del testo: “non vedi l’ora che vada in tour. Così per un mese mi levo dal cazzo ma poi mi richiami ne vuoi di più come gli immobili del Vaticano”, assistiamo ad un’altra scena di violenza. Il rapper dopo essere stato aggredito con tanto di bastonate è agonizzante accasciato per terra. Ad aiutarlo non c’è nessuno. Anzi in primo piano si scorge la figura di un personaggio con indosso una fascia tricolore che gli fa pipì addosso.

Fedez, nel suo ultimo video “muore” sopraffatto dalla violenza dei nostri giorni

Oramai in fin di vita, Fedez viene raggiunto dai soccorritori che, con tanto di maschera antigas, invece di aiutarlo lo piazzano su una barella immobilizzandolo con una camicia di forza. Nessun happy ending, anzi il finale è da incubo: prima un prete lo accoltella e poi un plotone di esecuzione gli dà il colpo di grazia a colpi di mitra. “Morire, morire, morire ogni cazzo di volta, morire per te come se stanotte fosse l’ultima” canta Fedez in un brano durissimo che racconta la società moderna in cui viviamo. Sono tempi di depressione e frustrazione per milioni di persone, un mondo dissacrante dove la violenza e la sopraffazione la fanno purtroppo da padroni.

Che dire, ancora una volta Fedez non delude, anzi divide e crea uno squarcio talmente profondo su cui tutti noi dovremo riflettere.