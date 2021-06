Sarà il tormentone dell’estate 2021, il nuovo brano che vede protagonisti Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. Si intitola “Mille” e uscirà il prossimo 11 giugno 2021. L’annuncio, come accade da qualche tempo, è arrivato direttamente dai social. La sorpresa sta nel ‘cast’ del singolo: accanto a Fedez ci saranno infatti per la prima volta Achille Lauro e Orietta Berti. Ma vediamo di sapere di più su questa nuova collaborazione.

Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro: l’annuncio con una foto

La notizia è uscita nel pomeriggio di ieri, quando Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro hanno pubblicato la stessa foto realizzata da Sara Sabatino, accompagnata dalla medesima descrizione. Una foto che vede Orietta Berti protagonista in rosa, in un completo firmato Giuliano Calza. Fedez, appoggiato all’auto vintage, vestito Versace, mentre Achille Lauro in Gucci. Al momento nessuno dei tre ha concesso altri indizi, se non per la foto in stile hollywoodiano.

Una collaborazione nata dopo Sanremo 2021

In comune i tre cantanti hanno la passione per la musica. Tutti e tre sono stati protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2021. Fedez in gara con Francesca Michielin con il brano “Chiamami per nome”, testo che ha conquistato il secondo posto alla kermesse sanremese, Orietta Berti in gara con il brano “Quando ti sei innamorato” piazzandosi al nono posto e Achille Lauro come super ospite fisso delle cinque serate.

Qualche tempo fa, fu proprio Orietta Berti, che proprio oggi compie 78 anni, a farsi scappare la notizia di una possibile collaborazione con Fedez, seguita poi da un’indiscrezione del rapper milanese: “Venerdì ho un appuntamento in studio con Orietta. Questo non significa che faremo qualcosa insieme. Per me si tratta sempre di vedere cosa ne esce, quando si va in studio si prova, si fa una jam session e capiamo cosa ne esce” aveva dichiarato Fedez.

Non ci resta quindi che attendere il prossimo 11 giugno per ascoltare il nuovo singolo e poter ammirare il video ufficiale che accompagnerà il nuovo brano.