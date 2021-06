Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, un trio del tutto inedito per il nuovo singolo dell’estate “Mille”, uscito oggi. Come vi avevamo annunciato qualche giorno fa, i tre cantanti avrebbero lanciato a giorni il nuovo singolo.

Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro: “Mille” è la canzone dell’estate

Una collaborazione quella tra i tre cantanti, che sembra essere nata dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. Fedez in gara con Francesca Michielin con il brano “Chiamami per nome” che si è aggiudicato il secondo posto. Orietta Berti con “Quando ti sei innamorato”. Achille Lauro ospite fisso di tutte e cinque le serate.

Musica anni ’60 tipicamente estiva con riferimento al film con John Travolta e Olivia Newton John ambientato in quegli anni. Una canzone che molto probabilmente potrà essere una delle hit dell’estate. I tre protagonisti del panorama musicale italiano hanno voluto lanciare la loro canzone anche attraverso una diretta Instagram, che sta suscitando molta curiosità sui social. La copertina del disco, è stata realizzata dall’artista Francesco Vezzoli rielaborando “Le tre Grazie”, del pittore francese Émile Vernon (1872-1920).

“Mille” la nuova canzone di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro

Di questa collaborazione, Fedez ha dichiarato a La Repubblica: “Con Achille Lauro l’idea di fare qualcosa insieme era nell’aria già da un po’ Orietta è un’icona della musica italiana: la compagnia ideale per portare un po’ di leggerezza”. Il cantante si dice entusiasta anche della cover del brano: “La speciale collaborazione con Francesco Vezzoli, un evento eccezionale avere la sua firma sulla realizzazione della cover del brano”.

Le parole di Orietta Berti e Achille Lauro

Orietta Berti racconta di una porpora arrivata tramite Instagram: “Tutto è nato da un collegamento su Instagram con Fedez, nel penultimo giorno del Festival: Federico mi aveva lanciato la proposta di fare una canzone. Mi hanno detto che ci sarebbe stata una “bomba” e, poco dopo, mi hanno svelato che ci sarebbe stato anche Achille Lauro. Una piacevolissima sorpresa! Il pezzo è bellissimo e a me piace tanto! Trasmette quella voglia di estate e quella leggerezza di stagione di cui abbiamo davvero bisogno”.

Tre generi musicali diversi che si incontrano in un brano che potrebbe essere uno dei tormentoni dell’estate 2021. Anche Achille Lauro da parte sua ha voluto raccontare di come gli è arrivata la porposta: “Mi hanno proposto un nuovo twist. Non potevo dire di no. E Twist sia!”