Al Festival di Sanremo è salito sul podio assieme a Francesca Michielin e il loro pezzo “Chiamami per nome” domina la classifica dei singoli più venduti della settimana. In alcune storie postate su Instagram, Fedez ha voluto festeggiare questo importante traguardo in attesa di diventare padre per la seconda volta. Per farlo ha scelto le bollicine colorate Aviva omaggiando, tra l’altro, una start up tutta italiana che nel 2020 ha fatturato circa 2 milioni di euro.

Fedez Instagram, il cantante festeggia l’andamento del brano “Chiamami per nome”

“Sei a casa e non sai cosa festeggiare? Un podio a Sanremo e una nuova denuncia del Codacons? Aviva…”, dice Fedez su Instagram facendo ironia sull’associazione a tutela consumatori che spesso l’ha preso di mira. In pochissimi minuti, però, questa storia ha fatto il giro del web raggiungendo migliaia di visualizzazioni in pochissimo tempo.

La bella notizia, però, è che il rapper per brindare abbia scelto un’azienda tutta made in Italy. Infatti, Aviva è prima su Amazon e cliccatissima sul web. Da mesi va in tendenza: le bollicine colorate stanno facendo impazzire tutti. Ed è subito boom. L’azienda Aviva Wines ha devoluto il 10% del ricavato dalla collaborazione con Fedez all’iniziativa “Scena Unita”, che supporta tutti gli operatori dello spettacolo rimasti a casa durante il 2020 a causa delle misure di contrasto al Covid19.

Il settore, come si sa, ha avuto un calo vertiginoso di fatturato con danni irreparabili per milioni di famiglie italiane che lavorano nell’indotto. Aviva Wines, però, dopo aver fiutato la crisi nel settore ha deciso di scendere in campo. Un’iniziativa lodevole a cui hanno aderito altri testimonial d’eccezione come la splendida coppia del Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ma anche un’altra grande influencer di Instagram da più di un milione di follower come Karina Cascella.