Che qualcosa sia cambiato realmente nella vita di Chiara Ferragni e Fedez è ormai noto a tutti. Dallo scandalo del pandoro alla crisi matrimoniale, con tanto di abbandono del tetto coniugale da parte di lui, in questi mesi di segnali di crisi né sono arrivati tanti. Ultimo, soltanto in ondine cronologico, ma forse uno tra i più significativi, è il fatto che i due da qualche giorno non stanno mostrato i volti dei piccoli Leone e Vittoria sui rispettivi profili social.

Fedez – Ferragni non mostrano più i figli sui social: cos è cambiato?

Alla festa per il piccolo Leone Lucia Ferragni, primogenito di Fedez e Chiara Ferragni i due genitori hanno posato per alcune foto con i loro figli. Nelle immagini, postate separatamente da ognuno dei due sui rispettivo canali social, Fedez e Chiara non vengono mai ritratti insieme, ma singolarmente con i loro figli. Fedez sul suo profilo ha postato le foto che lo ritraggono con i figli e dal canto suo anche Chiara ha fatto la stessa cosa: mai una foto che li ritrae tutti insieme come accadeva soltanto qualche mese fa.

Cambiata la comunicazione

Quello che però è saltato agli occhi di tutti, è un particolare molto importante: nelle foto postate da Chiara e Federico, non vengono più mostrati i volti dei piccoli Leone e Vittoria. E pure un tempo, non molto lontano, i piccoli Ferragnez, sono stati al centro delle contestazioni da parte di utenti che accusavano i due genitori di mostrarli troppo sui social.

Il fatto di non mostrare più i volti dei due pargoli nelle rispettive foto, è un segnale della profonda crisi che sta attraversando la coppia social più celebre d’Italia. Due genitori che in passato hanno mostrato continuamente i volti dei loro figli minori sui social e, improvvisamente cambiano idea, scegliendo di tutelare la loro privacy, è quasi certamente una decisione che ai due sarà stata imposta dai legali che starebbero seguendo la separazione.

Fedez e chiara non mostra i bambini: il motivo

In caso di separazione infatti, è prassi dover tutelare i figli minori della coppia. Per poter mostrare il volto dei figli, soprattutto sui canali social, un genitore potrebbe dover chiedere il consenso all’altro. Evidentemente nel caso di Chiara e Federico non c’è la volontà di mostrare più i volti dei loro due figli.