Fedez è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Arrivano buone notizie per il rapper che finalmente è tornato a casa dopo otto giorni di ricovero. Scopriamo insieme cosa ha detto ai giornalisti che erano presenti fuori alla struttura ospedaliera.

Fedez, come sta il cantante

Dopo il miglioramento delle sue condizioni di salute, gli esiti positivi degli ultimi valori del sangue hanno permesso le dimissioni di Fedez. Il cantante era stato ricoverato per emorragie dovute a una doppia ulcera intestinale ed era stato costretto a ricevere varie trasfusioni di sangue. Nei giorni successivi al ricovero, Fedez aveva avuto un’altra trasfusione e poi le sue condizioni di salute si erano stabilizzate. In esclusiva le telecamere di Pomeriggio 5, programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5, hanno raggiunto il cantante all’uscita dall’ospedale. Con lui c’era anche la moglie Chiara Ferragni.

Queste le sue prime parole:

“Mi fermo pochi minuti. Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema, perché senza i donatori io oggi non sarei qui“.

A chi gli chiede come sta, Fedez risponde:

“Bene, devo riprendermi ancora un pochino, ho bisogno di riposo, ma sto bene grazie. Ovviamente volevo ringraziare anche mia moglie che mi è stata sempre vicino in questi giorni ed è stata veramente una grande“.

Il post sui social

Dimesso dall’ospedale, Fedez insieme alla moglie ha subito postato una storia accompagnandola da una didascalia: “Finalmente a casa. Grazie per tutto l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti“. Nella foto compaiono le mani del cantante (con ancora il braccialetto dell’ospedale al polso), quella di Chiara Ferragni, dei due figli (Leone e Vittoria) e della new entry, la zampa del cagnolino Paloma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Nella successiva storia era invece presente un disegno dei suoi figli con scritto: “Bentornato papino“.