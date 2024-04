Fedez si racconta in esclusiva a Francesca Fagnani durante il programma Belve andato in onda questa sera, martedì 9 aprile 2024, in prima serata su Rai 2. Durante la chiacchierata il cantante, quasi ex marito di Chiara Ferragni, parla della crisi coniugale, della sua adolescenza, di quando lo chiamavano Gay e del caso Balocco che ha investito la madre dei suoi figli Leone e Vittoria.

Fedez a Belve, il cantante in lacrime si racconta – Video

Quella a Fedez è sicuramente l’intervista più attesa della stagione di Belve. Un’intervista che avrebbe dovuto avere luogo lo scorso anno e che questa sera su Rai 2 ha finalmente avuto senso di esserci.

La separazioni dalla Ferragni

Durante l’ospitata tv, sulla seconda rete della tv pubblica, Federico Lucia in arte Fedez parla della crisi con Chiara Ferragni. Il cantante rivela infatti che il caso Balocco ha influito nella crisi con la Ferragni. Alla domanda della Fagnani: «Ha influito il caso Balocco nella crisi?» il rapper ha replicato senza mezzi termini: «Sì, sì, sì».

Fedez e il tentativo di suicidio

Fedez racconta anche di un periodo doloroso della sua vita. Poco più che adolescente, quando aveva 18 anni, il rapper racconta di aver tentato il suicidio: “ho tentato il suicido a 18 anni”.

Fedez spiega perché non vuole più postare i volti dei figli sui social network: “Non ci sono diffide, ho chiesto io a Chiara di non pubblicare i volti dei figli. Non fanno più parte della narrazione del mio Instagram, ora sono cambiate delle cose. C’era un clima sereno, oggi quel viaggio ha preso una piega diversa. In un momento in cui c’è un’attenzione così morbosa nei nostri confronti non posso mettere a rischio i miei figli. Molti pensano che io sia un pessimo padre ma mi reputo un buon padre”.

Fedez su Chiara Ferragni, tradimenti ed esperienze omosessuali: “Intorno alle nostre figure si pensa ad una dietrologia, come se fossimo burattini, tutto un calcolo. Sono tutte illazioni, hanno detto che ho inventato anche la malattia”. “Posso chiederle quando è finito il vostro amore?”, chiede la Fagnani. “No, non può”. “C’è stata una cosa scatenante?”, chiede ancora la conduttrice. “All’interno di questa relazione abbiamo passato tanti momenti difficili: la mia malattia (si commuove, ndr). Sono stati tre anni molti difficili e purtroppo non abbiamo retto. Ad oggi legalmente è ancora mia moglie, solo legalmente. Tradimenti? A me fa ridere questa cosa, fino a quando ero sposato io ero gay, mia moglie era una copertura ecc…Mi mollo e mi piace la fi** di punto in bianco. Non sono gay, se lo fossi lo direi. Mai avuto esperienze omosessuali. Ora si parte col toto nomi, la leggerezza con cui si dà della sfascia famiglia, procurando un danno anche lavorativo”.