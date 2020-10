Nelle scorse ore intorno a lui si è alzato un vero e proprio polverone mediatico. Il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style ha deciso di festeggiare con amici il suo compleanno in un locale a Roma. Una festa su cui però sono piovute critiche in quanto sembra che dalle immagini mostrate sui social non fossero state rispettate le regole anti-covid. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuidaTV, Federico ha voluto replicare alle polemiche. E questa non è stata l’unica polemica che l’ha travolto. Dopo un esposto del Codacons e la multa applicata per poca trasparenza nei prezzi, nelle scorse settimane Federico Fashion Style è stato protagonista di un acceso scontro con Antonella Mosetti nella trasmissione “Live – Non è la D’Urso”. Dopo che Federico aveva accusato la Mosetti di dovergli 600 euro per un trattamento, Antonella si è difesa sostenendo la scorsa puntata di averlo pagato in nero. Federico però non ci sta. Amico e hair stylist di Tina Cipollari, Federico Fashion Style ha anche detto la sua in merito agli scontri epici di Tina con Gemma Galgani. E sui prossimi progetti, Federico annuncia la ripartenza de “Il Salone delle Meraviglie” e le riprese di un nuovo programma “Beauty Bus”.

Intervista esclusiva a Federico Fashion Style

Federico, proprio l’altra sera hai festeggiato il tuo compleanno. Qual è stato il regalo più bello che hai ricevuto?

Il regalo più bello è stato l’affetto delle persone perché senza fare alcuna esagerazione ho ricevuto 5000 messaggi su Instagram. Non me l’aspettavo.

Cosa hai messo nella lista dei tuoi desideri?

Al primo posto c’è il lavoro che amo fare. Al momento nonostante il periodo delicato che stiamo vivendo tutto sta procedendo bene anche se la situazione non è paragonabile a quella che c’era prima dell’emergenza. Spero che questo periodo possa passare presto in modo da tornare a lavorare spensierati come lo eravamo prima.

Intorno alla tua festa si è però scatenata una polemica. Dalle immagini pubblicate sui social pare che non siano state rispettate le regole anticovid. Cosa vuoi replicare?

Questi che hanno scritto gli articoli erano presenti alla festa? Tutto fa gossip e tutto fa notizia. Ora ti spiego. Tutti gli ospiti avevano guanti e mascherine a tema animalier gentilmente offerti da me. Nel momento in cui le persone stavano mangiando è ovvio che le mascherine non erano indossate. Io sono sempre stato abituato a fare feste con 10.000 persone e quest’anno per esigenze sanitarie ho scelto di organizzare la mia festa di compleanno invitando solo 80 persone. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui gli ospiti ballavano vicino al proprio tavolo. Non capisco però cosa cambia se uno mangia al proprio tavolo o si alza per ballare vicino al proprio tavolo. Non ho voluto neanche replicare perché ogni volta si alzano polveroni inutili.

Strano che Selvaggia Lucarelli non ti abbia attaccato.

Selvaggia Lucarelli prima dovrebbe guardarsi un po’ allo specchio e poi parlare perché è la prima che fa feste. Non so manco chi sia Selvaggia Lucarelli, figurati. L’ho vista solo una volta.

Sui social ha attirato l’attenzione del web un video che hai girato in compagnia dell’attore Can Yaman. Cosa ci facevate a cena insieme? Come vi siete conosciuti?

Can Yaman è un mio carissimo amico e sono il suo parrucchiere. Infatti l’ha scritto anche lui sotto un suo post. Un incontro nato per lavoro che si è trasformato poi in un rapporto di amicizia.

Qualche settimana fa il Codacons aveva fatto un esposto al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale in cui si chiedeva di svolgere accertamenti. E ti è stata applicata una sanzione amministrativa per prezzi poco trasparenti. La pagherai o presenterai ricorso?

I miei legali hanno presentato ricorso perché non c’è una legge che prevede che debba essere esposto un listino prezzi indicando il prezzo minimo e quello massimo. Il listino comunque è molto chiaro. Se entra una cliente con i capelli corti paga il prezzo iniziale, se entra una cliente con i capelli lunghi bisogna vedere quanto prodotto è stato applicato e da lì viene poi applicato il prezzo. Tutti i parrucchieri più noti fanno così. Non capisco quale sia il problema sinceramente. Penso che ormai ci sia un accanimento nei miei confronti.

Nella scorsa puntata di “Live – Non è la D’Urso” abbiamo assistito all’ennesimo litigio con Antonella Mosetti. Questi soldi seppur in nero te li ha dati oppure no?

Guarda, io ho i messaggi scritti e Barbara li ha letti. Antonella la scorsa settimana ha detto che non ha pagato perché il conto era salato ma lei sapeva benissimo quale prezzo le sarebbe stato applicato. Lei mi ha dato un assegno di 900 euro e le ho emesso una fattura. Il restante 600 euro non l’ho mai ricevuto. Mi ha anche bloccato sul cellulare. Antonella si è ridicolizzata davanti a tutti. Avrebbe fatto più bella figura a dire che non mi voleva dare i soldi perché magari il lavoro che le era stato fatto non le piaceva. Venivano tutti i giorni lei e la figlia a scroccare pranzi e servizi per i capelli. Antonella si dovrebbe vergognare.

Si è data anche il merito di averti lanciato nel mondo dello spettacolo.

Ma chi conosce Antonella Mosetti? Chi sono i vip che doveva presentarmi? Si commenta da sola. Sono una persona che sorrideva anche quando riceveva i suoi audio perché la trovavo simpatica. Darmi del ladro però è stata un’accusa pesante. Avrei più apprezzato se mi avesse detto che non voleva pagarmi. Quando Antonella ha risposto che mi aveva pagato a nero si vedeva che era rimasta spiazzata. La sua era una risposta preparata. Le sue affermazioni sono volgari e fuori luogo. Ha discriminato anche i parrucchieri rivolgendosi a me dicendo “a parrucchiere”. Se me l’avesse detto Charlize Therone o Jennifer Lopez l’avrei accettato ma da una che si mette le tette di fuori facendo un ballettino stile “Non è la Rai” tutto questo non lo accetto.

In questi anni hai mai ricevuto qualche proposta per partecipare ad un reality? Ti piacerebbe?

Ho ricevuto tante proposte per partecipare al Grande Fratello Vip. In questo momento però sono impegnato con il mio programma, “Il Salone delle Meraviglie” che di solito viene registrato nello stesso periodo in cui va in onda il “Grande Fratello Vip”. Mi piacerebbe molto partecipare perché sarebbe una sfida interessante.

Qualche mese fa abbiamo riso di fronte alla reazione di Tina Cipollari quando le hai fatto capire che nel salone sarebbe venuta Gemma Galgani. Ora la curiosità va soddisfatta. Gemma è mai stata una tua cliente?

Gemma non è mai venuta a farsi i capelli da me. Tina è una persona meravigliosa ed è una delle poche persone genuine che io conosca. Molti pensano che lei reciti un copione mentre invece posso dire che Tina è una donna vera.

Su Gemma la pensi come lei?

Gemma la conosco poco perché quando va in onda “Uomini e donne” sono al lavoro. Per quello che ho visto percepisco che tra di loro c’è astio anche se è tutto condito da sana ironia. Che Tina ce l’abbia con lei ci credo perché lei non finge però nelle sue esagerazioni fa anche ridere. Meglio questo che sentirsi dare del ladro.

Nel mondo dello spettacolo ti piacerebbe curare il look di qualcuno in particolare?

Per quanto riguarda i personaggi italiani devo dire che li ho curati quasi tutti. Mi piacerebbe puntare all’estero e occuparmi del look di Jennifer Lopez. Spero di poter realizzare prima o poi questo sogno.

Intanto cosa bolle in pentola per il futuro? E’ vero che ripartirà “Il salone delle meraviglie”?

Al momento sto finendo di girare la quarta stagione de “Il salone delle meraviglie” che tornerà su Real Time dal 7 gennaio. Dovevo anche iniziare a girare “Beauty Bus” un programma nuovo in cui girerò con un camper per l’Italia trasformando il look ad alcune donne fortunate. Il format era pronto ma purtroppo le riprese sono state posticipate alla primavera 2021 perché mi sono ammalato di coronavirus. Spero che anche questo programma possa avere successo.