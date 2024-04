Federico Fashion Style torna in tv con un nuovo programma dal titolo ‘Il Salone delle Celebrità‘. L’hair stylist più famoso del mondo dello spettacolo si prenderà cura delle acconciature di alcuni vip. Vediamo insieme chi sono gli ospiti e quando andrà in onda.

Il Salone delle celebrità 2024, nuova versione vip del Salone delle Meraviglie

Dopo il successo del ‘Il Salone delle Meraviglie’, Federico Lauri torna con una nuova versione che vede come clienti, personaggi famosi. Tra extension, forbici e spazzole a sedersi sulle sfavillanti poltrone del suo salone ci saranno celebrity nostrane che vogliono cambiare look. La prima puntata de Il Salone delle Celebrità, è andata in onda sabato 6 aprile 2024 su Real Time, canale 31 del digitale terreste.

Ospiti sono stati Imma Polese, la Regina del Castello delle Cerimonie, a cui Federico Fashion Style ha spiegato come realizzare una perfetta acconciatura per le spose. Imma Polese, che ha celebrato diversi matrimoni e augurato a tutti 100 anni di felicità, è stata soprannominata da Federico Fashion Style come la regina delle schiariture. Nel secondo episodio invece sono state ospiti le prime donne del bagaglino, Nathalie Caldonazzo e Milena Miconi che volevano rinnovare il loro look. Presente anche Antonio Zequila.

Il Salone delle Meraviglie è andato in onda per cinque stagioni dal 2019 al 2022, sempre su Real Time, che ora lancia questa versione vip sfruttando la popolarità dell’hair stylist che conta su instagram oltre 1 milione di follower.

Anticipazioni dei prossimi episodi e dove vederli

L’appuntamento con il Salone delle Celebrità, è previsto tutti i sabati alle 16.40 con due nuovi episodi, su Real Time. Le puntate sono anche caricate in anteprima sul sito di Discovery+. Ospiti il 13 aprile saranno Valeria Marini, grande amica di Federico Lauri, che proverà a fare un’acconciatura alla Jennifer Lopez e Guendalina Tavassi. Poi sarà la volta di Mietta. La cantante racconterà di dover tenere a bada uno spasimante insistente.