L’ultima puntata di Chi l’ha visto 2026 ha segnato anche l’addio di Federica Sciarelli. Dopo 22 anni e più di 800 puntate in diretta, la giornalista e conduttrice ha deciso di lasciare il programma che ha portato al successo con ascolti record. Ecco le parole di saluto al pubblico.

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto: “questi 22 anni sono stati per me una bellissima passeggiata”

Chi l’ha visto ha salutato il pubblico con l’ultima puntata di stagione; un 2026 da record con ascolti che hanno confermato il successo di un programma che non ha eguali nel piccolo schermo. Sicuramente il successo è in parte legato alla conduttrice Federica Sciarelli che, dopo 22 anni e 850 puntate in diretta, ha lasciato il programma. Un addio che ha commosso il pubblico affezionato di telespettatori che ogni settimana si radunavano davanti alla tv per seguire i casi di cronaca nera del presente e del passato, ma anche le storie di persone scomparse.

Sul finire della puntata del 1 luglio 2026, Federica Sciarelli ha salutato così il pubblico di Chi l’ha visto: «quando finisce una stagione si ringrazia sempre. Questa stagione è stata molto lunga, ma questi 22 anni sono stati per me una bellissima passeggiata». La giornalista ha proseguito con una serie di ringraziamenti: «ringrazio Rai3, il Tg3, la mia squadra e soprattutto i familiari che si sono fidati di noi. Ringrazio anche tutti i nostri spettatori che hanno aiutato a ritrovare gli scomparsi. Abbraccio tutti e tutte».

Federica Sciarelli si congeda ringraziando la squadra e il pubblico di #chilhavisto pic.twitter.com/CiPcPlWfba — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 1, 2026

Social impazziti per l’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto: “ripensaci”

Sui social l’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto è diventato virale con migliaia di post dedicati alla giornalista e conduttrice. Tantissimi i messaggi di affetto, stima e gratitudine che il pubblico social (e non) ha dedicato alla Sciarelli in una chiusura di stagione diventata un vero e proprio evento.

“Per me Chi l’ha visto finisce qui… non esiste Chi l’ha visto senza Federica… ti ho guardato dai 18 ai 40 anni. Grazie per tutte queste serate” – ha scritto un utente sui social, mentre un altro ha precisato “probabilmente con stasera si chiude l’era di Chi l’ha visto durata 40 anni“. In tanti hanno sottolineato come, con l’addio della Sciarelli a Chi l’ha visto, si chiude un’epoca storica del programma, mentre non mancano messaggi di invito a ripensarci “Federica ripensaci, sei indispensabile e insostituibile“.

Tra i tanti saluti non possiamo non menzionare quello di Filomena Claps, la mamma di Elena Claps, presente sin dal debutto della Sciarelli al timone di Chi l’ha visto. «Sei la donna che ci ha fatto aspettare il mercoledì sera con le notizie: hai attraversato il mondo intero, hai spaccato le montagne. Faccio l’in bocco al lupo a chi verrà» ha detto la signora facendosi portavoce dei chilhavisters, i fan del programma di Rai3.