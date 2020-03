Federica Lepanto vincitrice del Grande Fratello 2015 ha detto addio alla tv (almeno per il momento) e oggi si dedica ad un lavoro normale, ma che proprio in questo periodo terribile ha un valore quasi eroico: l’infermiera in ospedale.

Federica Lepanto, da vincitrice del GF 2015 alla normalità di oggi

Federica Lepanto, dopo aver vinto il Grande Fratello nel 2015 oggi è una infermiera e si occupa in questi giorni anche della pandemia che ha colpito il nostro Paese. Dopo la breve apparizione fatta a Temptation Island 2019 nelle vesti di tentatrice, la bella ragazza mora ha scelto di svolgere un lavoro normale, che proprio in questo periodo non ha nulla di normale ma è quasi eroico.

La bella campana, infatti, mentre tentava la carta del successo nel piccolo schermo ha continuato gli studi ed oggi è una infermiera e una volontaria del 118, il numero unico gratuito nazionale dell’emergenza sanitaria.

Naturalmente la ragazza sta affrontando come tutto i personale medico e paramedico la grave emergenza sanitaria che ha colpito il nostro bel Paese, il covid- 19. Quindi non sarà difficile incontrarla per le corsie dell’ospedale con mascherina e guanti ad Agropoli, la città in provincia di Salerno dove è nata e cresciuta e dove è tornata dopo la laurea in Infermieristica presa a Bologna.

Federica Lepanto: le nuove dichiarazioni dell’ex vincitrice del GF in merito al coronavirus

Raggiunta dal settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti la bella campana ha dichiarato quanto segue: “Nella mia città c’è psicosi riceviamo di continuo telefonate di persone spaventate che non presentano sintomi specifici ma hanno bisogno di sostegno psicologico”.

“Paura? È il mio lavoro, noi sappiamo che cosa fare. L’atmosfera è molto triste e le prenotazioni per la stagione estiva sono state cancellate”, ha aggiunto. “Girano troppe notizie false. Bisogna rispettare le regole di igiene e i protocolli stabiliti dal Ministero della Salute. Serve un’informazione corretta. In tv dovrebbero invitare noi che operiamo sul campo“, ha sottolineato Federica.

Federica Lepanto addio alla tv o solo un arrivederci?

“La tv resta il mio sogno, ma sono pragmatica: il mondo dello spettacolo non dà certezze. A dire il vero, nemmeno il mondo sanitario. Continuo a fare serate in giro”, ha puntualizzato Federica Lepanto.

La ragazza, dopo la laurea lavora come libera professionista con regolare partita Iva. Federica nel suo percorso televisivo al GF è stata vittima di “bullismo” da parte degli altri compagni che sovente la isolavano dal gruppo. Forse il termine è troppo forte ma non era apprezzata né amata dai suoi compagni d’avventura, tuttavia la Lepanto ha sempre goduto del favore e dell’affetto del pubblico che infatti l’ha portata alla vittoria.

Oggi ha 27 anni ed è single. Sono lontani i tempi i cui il suo cuore batteva per Alessandro Calabrese che invece era innamorato di Lidia Vella, anche lei concorrente del Grande Fratello. La Lepanto era molto presa da Calabrese ma lui non aveva occhi che per la sua ex, che poi tanto ex non era. Recentemente Federica ha avuto una storia con il modello Gianfilippo, ma anche questa si è conclusa e da allora non è più riuscita ad innamorarsi.