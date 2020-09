Fausto Leali, squalificato al Grande Fratello Vip per aver appellato Enock Barwuah, come “negro” è tornato alla sua vita. Il senso della squalifica, benché Alfonso Signorini lo abbia spiegato molto bene, rimane un mistero per molti. Il popolo del web non ha ben digerito questa decisione dal momento che un uomo dell’età di Leali, con una carriera invidiabile che non ha mai commesso sbavature, è stato umiliato come se avesse commesso un crimine efferato.

Fausto Leali, squalificato dal Grande Fratello Vip: è stato giusto?

Di certo possiamo dire di tutto di Leali, che magari era un pesce fuor d’acqua in quel contesto ma sicuramente additarlo come “razzista” è stato la cosa più ridicola che potesse accadere in questa nuova edizione del reality di Cinecittà.

Fausto Leali, la cui peculiarità è avere una voce possente con un graffio incredibile, tanto da meritarsi negli anni l’appellativo di “Negro Bianco” ha subito una ingiustizia senza uguali. Non c’era la minima intenzione di cattiveria né di offesa quando ha pronunciato quella parola, scherzando, e lo hanno capito persino Enock e il fratello Mario Balotelli che si sono dimostrati dispiaciuti per l’accaduto e per la squalifica.

Germana Schena, la moglie di Fausto Leali, difende il marito squalificato dal “GF Vip”

Ma a prendere le difese del cantante, non solo il popolo del web ma anche la moglie, Germana Schena che al settimanale Chi, in edicola il 23 settembre, ha chiarito: “Mio marito ha sbagliato, è vero, ma non è un razzista, la sua musica oltretutto affonda le radici proprio nel blues. E non è neanche un fascista, Fausto in 50 anni di carriera non si è mai schierato politicamente”

E aggiunge: “Era partito con l’intenzione di divertirsi, lui è abituato a stare con i giovani, invece si vede che trovarsi chiuso lì dentro con persone con cui non ha confidenza l’ha messo a disagio e ha fatto delle gaffes, anche importanti. In realtà è un uomo buono, generoso mentre nella Casa l’ho visto nostalgico, pensieroso…Insomma, non è certo venuta fuori la sua vera personalità”.

E voi cosa ne pensate? Ha ragione la moglie oppure Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip? Un richiamo era d’obbligo, ma addirittura la squalifica, non è stata eccessiva?