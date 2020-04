In arrivo Fauda 3 su Netflix, terzo capitolo della serie tv che racconta il conflitto tra Israele e Palestina, attraverso i due rispettivi punti di vista. La storia è recitata in lingua araba ed ebraica, ovviamente con l’ausilio dei sottotitoli. Protagonista è Doron, un comandante israeliano sotto copertura che si muove in territorio palestinese. Lui e il suo team sono a caccia dell’attivista Hamas Abu-Ahmed. Dall’altro lato della storia, si racconta la tragica vita di Abu-Ahmed e della sua famiglia, illustrando e le ragioni che hanno dato vita al loro odio per Israele. Fauda, il cui nome in arabo significa “caos”, è stata creata da Lior Raz e Avi Issacharoff. La serie torna con la sua terza stagione dal 16 aprile sulla piattaforma Netflix.

Fauda 3 su Netflix: la trama della terza stagione

Fauda 3 riparte dagli eventi che hanno caratterizzato la seconda stagione. Dopo lo scontro tra Doron e Nidal Awdalla, operativo dell’ISIS, il team israeliano più unito che mai.

Nella terza stagione, Doron continua ad agire sotto copertura nella zona della West Bank, fingendosi un istruttore arabo-israeliano all’interno di un club sportivo che appartiene a un membro di basso livello di Hamas. In seguito a numerosi e mortali scontri con Hamas e un tragico incidente che sconvolge il team, Doron e gli altri si ritroveranno in un territorio a loro sconosciuto: Gaza.

La serie non ha riscosso molto successo in patria, dove è stata accusata di simpatizzare per Israele, romanzando troppo l’operato delle forze armate nei territori occupati e sminuendo così la precaria situazione in cui versano i palestinesi. Al contrario, grazie alla pubblicazione su Netflix, Fauda è stata accolta calorosamente nel resto del mondo.

Fauda 3: il cast e i personaggi

Nel cast principale di Fauda 3, Lior Raz nei panni di Doron Kabilio; Hisham Sulliman è Taofiky Hamed “Abu-Akhmed” o “La Pantera”; Shadi Ma’ari interpreta Walid El Abed; Tsahi Halevi è Naor; Neta Gerti nel ruolo di Gali Kabilio; Hanan Hillo è Nasrin Hamed; Tomer Kapon è Boaz; Boaz Konforty è Avichay; Rona-Lee Shim’on è Nurit; e Doron Ben-David interpreta Hertzel “Steve” Pinto.