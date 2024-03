Appuntamento da non perdere a Pasqua con il film ‘Fatima‘. Dopo aver trasmesso la Via Crucis, sulla Rai arriva la storia della giovane pastorella e delle sue apparizione. Vediamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda.

Fatima, il film racconta le apparizioni del 1917

Sono diversi i film che hanno provato negli anni a raccontare il miracolo delle apparizioni della Madonna di Fatima. Ora arriva una nuova pellicola, di produzione americana, ma diretta da Marco Pontecorvo. ‘Fatima’ andrà infatti in onda il giorno di Pasqua, domenica 31 marzo 2024, in prima serata su Rai1. Ma di cosa parla? Si tratta di un film che a tratti sembra un documentario, con filmati e foto d’epoca che ripercorrono oltre un secolo di fede.

Era il 1917 quando a Fatima, in Portogallo, tre bambini riferiscono di aver visto una donna vestita di bianco con un rosario in mano, la Vergine Maria. Migliaia di devoti accorrono sul posto sperando di vedere queste apparizioni e chiedere miracoli. I tre piccoli sono la pastorella Lucia Dos Santos (interpretata dall’attrice Stephanie Gil) che ha 10 anni e due suoi cugini (Giacinta e Francisco Marto, di 7 e 9 anni). La storia del film viene raccontata dalla protagonista, ormai anziana, che è diventata una monaca carmelitana col nome di Suor Lucia. È lei a raccontare quello che vide allo scrittore Nichols, mettendo a nudo due punti di vista sulla storia. Quando era appena una bambina, vide “Signora del rosario” che invitò i bambini a pregare per far terminare al conflitto mondiale. Oggi quella storia di apparizione è dibattuta tra Nichols e suor Lucia.

Curiosità e cast: la canzone di Bocelli

Durante il film viene mostrata la messa celebrata un secolo dopo, a maggio 2017, da Papa Francesco proprio a Fatima. Inoltre la canzone originale Gratia Plena (“Piena di grazia”) è interpretata da Andrea Bocelli e composta dal compositore italiano Paolo Buonvino. Nel cast troviamo invece Sonia Braga nei panni di Suor Lucia, mentre Harvey Keitel è Nichols. Tra gli attori figurano anche Joaquim De Almeida, Goran Visnjic, Stephanie Gil, Alejandra Howard, Jorge Lamelas, Lucia Moniz, Marco d’Almeida e Joana Ribeiro.