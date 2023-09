Da oltre 20 anni la saga di Fast & Furious tiene incollati allo schermo, al cinema prima, in televisione poi, centinaia di migliaia di appassionati spettatori in tutto il mondo. Si tratta, in effetti, di uno dei franchise più famosi della storia, una pietra miliare nel genere action/avventura il cui successo sarà difficilmente ripetibile.

Martedì 26 Settembre su Canale 5 alle 21.20, in prima visione tv assoluta, va in onda Fast & Furious 9, nono capitolo della narrazione, un film persino più esagerato dei precedenti. Di seguito vi sveliamo trama, cast e curiosità sul suo conto.

Fast & Furious 9: la trama in breve e il cast

Dopo quattro anni dai fatti raccontati, ritroviamo Dominic Toretto molto cambiato, più maturo sia per la presenza al suo fianco della moglie Letty, che per la nascita del piccolo Brian, così chiamato in memoria del personaggio interpretato dal compianto Paul Walker. Ad un certo punto però, una nuova emergenza lo costringe a riunire la squadra e a rimettersi in azione. Il pericolo, stavolta, viene dal fratello Jakob e l’hacker Cypher, alleatisi dopo aver messo a punto un piano diabolico.

Il cast, che annovera vecchie conoscenze e new entry, è il seguente: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Cena, Tyrese Gibson, Lucas Black, Michael Rooker, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Cardi B, Helen Mirren, Charlize Theron e Vincent Sinclair.

Le curiosità sul film

Fast & Furious 9 è una pellicola del 2021 diretta da Justin Lin, penultimo capitolo dell’omonimo franchise. Queste sono le curiosità più interessanti sul suo conto: