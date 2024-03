Con Fast & Furious 8 siamo arrivati all’ottavo capitolo di una delle saghe cinematografiche di maggior successo degli ultimi anni, che è anche la prima di una trilogia che arriva fino alla decima pellicola (2021).

Anche stavolta gli appassionati del genere non restano delusi, perché tra corse all’ultimo respiro, esplosioni, colpi di scena ed inseguimenti mozzafiato, il pericolo di annoiarsi non c’è di sicuro. L’appuntamento è per la prima serata di Lunedì 4 Marzo su Italia Uno. Le curiosità più interessanti da conoscere? Come sempre ve le diciamo noi.

Fast & Furious 8: la trama in breve e il cast

La vita della comitiva che abbiamo imparato a conoscere nei film precedenti, sembra tornata alla normalità. Dominic e Letty sono in luna di miele, Brian e Mia si sono ritirati e anche gli altri sono in una fase di assoluta tranquillità. Ma non dura a lungo. Ad un certo punto compare una donna misteriosa che si fa chiamare Cipher, la quale irretisce Dominic per convincerlo a tornare al crimine.

Per quanto riguarda il cast, ai nomi e volti iconici presenti anche nei prequel, ovvero, su tutti, Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, Scott Eastwood, Helen Mirren, Kurt Russell, Eva Mendes, Elsa Pataky, Lucas Black e Michelle Rodriguez, si aggiunge Charlize Theron, mentre non c’è il compianto Paul Walker, morto in un incidente stradale poco prima di ultimare le riprese di Fast & Furious 6.

Le principali curiosità sul film

Fast & Furious 8 è un film di genere azione/thriller diretto da F. Gary Gray nel 2017. Queste le principali curiosità sul suo conto: