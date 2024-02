Proprio come il resto della saga, anche Fast & Furious 7 è un grande film d’azione, un tripudio di corse, inseguimenti, sparatorie, pestaggi ed esplosioni che non danno tregua né ai protagonisti in campo, né a chi guarda, ma non solo. Questa settima pellicola del franchise infatti, vuole anche essere un omaggio a Paul Walker, che impersonava Brian, morto in un incidente stradale ad appena 40 anni.

L’interprete statunitense compare in quasi tutte le scene del suo personaggio e, nelle altre, viene sostituito dai suoi fratelli Caleb e Cody. Se si ama il genere, Fast & Furious 7 è un film da non perdere. Va in onda nella prima serata di Lunedì 26 Febbraio su Italia Uno: di seguito le curiosità da non perdere.

Fast & Furious 7: la trama in breve e il cast

Deckard Shaw vuole vendicare la morte del fratello Owen e prende di mira la banda di cui fanno parte Dominic Toretto e Brian. Anche l’agente Hobbs non se la passa affatto bene. Un agente del governo è pronto ad aiutarli, ma non prima che Dominic abbia fatto qualcosa per lui.

Anche questo capitolo del franchise annovera un cast divenuto iconico, ovvero Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jason Statham, Jordana Brewster, Elsa Pataky, Ludacris e Kurt Russell fra gli interpreti principali.

Le curiosità principali sul film

Fast & Furious 7 è un adrenalinico action movie diretto da James Wan nel 2015. Queste le curiosità più interessanti sul suo conto: