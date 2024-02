I giochi sono fatti, il Fantasanremo anche quest’anno è pronto a regalare emozioni grazie al suo regolamento. Sono oltre 2 milioni le persone che si sono iscritte sul sito per un totale di circa 350 mila leghe. Scopriamo insieme cosa dovranno fare in cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 per ottenere punti bonus e non ricevere malus.

Fantasanremo 2024, il regolamento: cosa è, tutti i bonus

Il 5 febbraio alle ore 23.59 non sarà più possibile schierare la propria squadra al Fantasanremo. Ma cosa è questo gioco che si ispira molto al fantacalcio? Il tutto consiste nel creare una propria squadra di cantanti (cinque) che ottengono punti bonus o malus. Per farlo si hanno a disposizione 100 baudi (moneta ispirata allo storico conduttore Pippo Baudo). Un po’ come col fantacalcio, basta schierare la propria formazione e in base alla prestazione dei giocatori si valuta il voto in pagella che fa punteggio.

I punti totalizzati da ciascuna squadra (il cui capitano ottiene il doppio nell’ultima puntata), verrà stilata e pubblicata sul sito del Fantasanremo (giunto alla quarta edizione). Cosa si vince? Nulla, solo la soddisfazione di aver indovinato gli artisti più estrosi. Già perché per ottenere più punti bisogna andare oltre la convenzionalità. Il regolamento del Fantasanremo infatti prevede alcuni punti assegnati in base a come si classificano i cantanti ma altri sono del tutto originali e possono sembrare, per chi non è un assiduo spettatore del Festival, senza un senso logico.

Due anni fa, a vincere il Fantasanremo fu Emma Marrone, inseguita anche dalla Polizia che allora nel regolamento valeva come bonus. Altri cantanti come Alfa, Alessandra Amoroso, Annalisa, i The Kolors, Salgiovanni, Mannini, Rose Villain, La Sad, hanno dichiarato di essersi preparati molto, studiando attentamente bonus e malus del regolamento.

Punti per posizione e premi:

+20 punti per un piazzamento in top five della classifica di serata (prima, seconda, terza e quarta serata)

della classifica di serata (prima, seconda, terza e quarta serata) + 25 punti per Premio della critica Mia Martini; Premio Sala Stampa Lucio Dalla; Premio Sergio Bardotti (miglior testo) e Premio Giancarlo Bigazzi (miglior composizione musicale).

Punti ad personam presenti nel regolamento del Fantasanremo

Poi ci sono premi più particolari, ad personam, cioè rivolti a particolari cantanti.

+6 punti a Sangiovanni se arriva sesto

se arriva sesto +3 punri a Il Tre se arriva terzo

se arriva terzo +5 punti a Maninni presentato da Teresa Mannino

presentato da Teresa Mannino + 5 punti a Fiorella Mannoia presentata da Fiorello

presentata da Fiorello + 10 punti a Gazzelle inseguito da una gazzella dei carabinieri

inseguito da una gazzella dei carabinieri + 10 punti a Mr.Rain se si esibisce con l’ombrello (se aperto il bonus diventa malus, rain in inglese vuol dire pioggia)

se si esibisce con l’ombrello (se aperto il bonus diventa malus, rain in inglese vuol dire pioggia) +20 punti ai The Kolors se si esibiscono in collegamento da Ibiza (come recita la loro canzone ‘Italo Disco’)

se si esibiscono in collegamento da Ibiza (come recita la loro canzone ‘Italo Disco’) +1 punto a Nek se ritrova Laura tra il pubblico (chiaro il riferimento al suo brano ‘Laura non c’è‘).

Bonus Amarcord

Alcuni punti saranno assegnati in base a comportamenti, gesti o particolarità che hanno contraddistinto le ultime edizioni del Festival di Sanremo, per questo si chiamano Amarcord. Uno di questi fu Morandi che spazzò sul palco dell’Ariston.

+ 5 punti col Bonus Dargen : l’artista deve indossare degli occhiali da sole, proprio come fa sempre il cantante

: l’artista deve indossare degli occhiali da sole, proprio come fa sempre il cantante + 5 punti Bonus Ariete : l’artista deve indossare un cappello, come fece Ariete

: l’artista deve indossare un cappello, come fece Ariete + 10 punti Bonus Truppi : l’artista deve indossare una canottiera

: l’artista deve indossare una canottiera Bonus Emma : il cantante deve indossare una corona o una tiara e avrà 10 punti

: il cantante deve indossare una corona o una tiara e avrà 10 punti +10 punti Bonus Berti : outfit raffigurante capesante

: outfit raffigurante capesante Bonus Elettra : twerking, vale + 10 punti

: twerking, vale + 10 punti +20 punti Bonus Pelù : l’artista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico

: l’artista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico +18 punti, Bonus Morandi : scopa sul palco

: scopa sul palco + 10 punti, Bonus Rosa (Chemical): bacia una persona del pubblico (sulla bocca raddoppia, alla francese triplica)

(Chemical): bacia una persona del pubblico (sulla bocca raddoppia, alla francese triplica) Bonus Achille (Lauro): “sdraiato a terra come i Doors”, +10 punti

(Lauro): “sdraiato a terra come i Doors”, +10 punti +10 punti Bonus Rkomi : scapezzolata (il vedononvedo non conta)

: scapezzolata (il vedononvedo non conta) Bonus Måneskin: scape**olata (il vedononvedo non conta) vanno altre +10 punti

Bonus serali

Ogni sera, si assegneranno dei punti.

+ 5 punti, Artista presentato da co-conduttore che diventano + 10 se presentato da un ospite e +15 se è internazionale

che diventano + 10 se presentato da un e +15 se è + 5 punti vanno al Primo artista “presentatore” di serata e all’ ultimo

di serata e all’ + 20 punti se dirige l’orchestra il Maestro Enrico Melozzi , + 25 se la dirige il Maestro Beppe Vessicchio

, + 25 se la dirige il + 10 punti se un cantante suona uno strumento musicale (nei gruppi il bonus è valido solo per il cantante, non per gli eventuali coristi)

(nei gruppi il bonus è valido solo per il cantante, non per gli eventuali coristi) + 5 punti con l’ Ombelico in bella vista (con il piercing raddoppia); se si entra scalzi

in bella vista (con il piercing raddoppia); se si entra +10 punti se ci sono ballerini , +15 con Performer (altri tipi di esibizioni con la partecipazione di performer non in gara esclusi i ballerini)

, +15 con (altri tipi di esibizioni con la partecipazione di performer non in gara esclusi i ballerini) +15 punti se l’ artista scende in platea

+ 10 punti con un Fiore vero o finto tra i capelli veri o finti

tra i capelli veri o finti + 20 punti Mic drop (cioè i l gesto di lasciar cadere il microfono alla fine di un’esibizione)

l gesto di lasciar cadere il microfono alla fine di un’esibizione) + 25 punti Slickback (balletto che sta spopolando sui social)

(balletto che sta spopolando sui social) + 25 punti spaccata

+ 30 punti Stage diving (il tuffo dal palco sulla folla)

(il tuffo dal palco sulla folla) + 30 punti Maracaibo : trenino del pubblico

: trenino del pubblico + 20 punti Sfazzolettata di gruppo del pubblico

di gruppo del pubblico + 30 punti Invasione di palco non programmata

non programmata + 10 punti parolacce

+ 10 punti, Dichiarazioni, gesti o simboli contro ogni discriminazione e a favore della pace e/o contro la guerra

a favore della pace e/o + 5 punti, Parole di ringraziamento post-esibizione

post-esibizione + 20 punti, Standing ovation del pubblico dell’Ariston (se parziale il bonus viene dimezzato); + 30 se la standing ovation parte dall’orchestra

del pubblico dell’Ariston (se parziale il bonus viene dimezzato); + 30 se la standing ovation parte dall’orchestra + 10 punti all’Ultimo artista a esibirsi (ogni serata, esclusi eventuali spareggi e bis)

Bonus Premium

Alcuni bonus prendono il nome di alcune aziende che partecipano al fantasanremo.

+ 20 punti, Bonus Bontempi: Si esibisce con e/o dirige la FantaSanremo Orchestra

Si esibisce con e/o dirige la FantaSanremo Orchestra + 10 punti Bonus Chanteclair : Outfit piumato; Si esibisce al cantar del gallo: primo artista a esibirsi; Alza la cresta: esibizione o parte di essa sulla scalinata dell’Ariston

: Outfit piumato; Si esibisce al cantar del gallo: primo artista a esibirsi; Alza la cresta: esibizione o parte di essa sulla scalinata dell’Ariston Bonus Ciobar : + 10 punti, Parentesi coccolosa: abbraccia il conduttore; Parentesi giocosa: batti 5 al co-conduttore. + 5 punti Parentesi sentimentale: commozione (se con evidente lacrimazione il bonus raddoppia)

: + 10 punti, Parentesi coccolosa: abbraccia il conduttore; Parentesi giocosa: batti 5 al co-conduttore. + 5 punti Parentesi sentimentale: commozione (se con evidente lacrimazione il bonus raddoppia) Bonus Generali – Partner di vita : + 25 punti: Vince la serata delle cover;+ 10 punti Dedica la canzone a un familiare, amico o partner, + 10 punti se scende la scalinata mano nella mano con un ospite

: + 25 punti: Vince la serata delle cover;+ 10 punti Dedica la canzone a un familiare, amico o partner, + 10 punti se scende la scalinata mano nella mano con un ospite + 20 punti, Bonus Lavazza : l’artista lascia un caffè sospeso “da Papalina” per un altro artista in gara

: l’artista lascia un caffè sospeso “da Papalina” per un altro artista in gara Bonus Perlana : + 10 punti Outfit nuovo? No, lavato con Perlana; Outfit total black. + 15 punti con Pantaloni a zampa e + 20 punti con Giacca di tuta in stile acetato

: + 10 punti Outfit nuovo? No, lavato con Perlana; Outfit total black. + 15 punti con Pantaloni a zampa e + 20 punti con Giacca di tuta in stile acetato Bonus Rotoloni Regina – Sanremo non finisce mai : + 5 punti, Si esibisce dopo mezzanotte; + 10 punti Si esibisce dopo l’una e stesso punteggio va all’artista che rimane più a lungo sul palco

: + 5 punti, Si esibisce dopo mezzanotte; + 10 punti Si esibisce dopo l’una e stesso punteggio va all’artista che rimane più a lungo sul palco + 10 punti, Bonus ActionAid: Dona uno o più fiori al direttore d’orchestra

Bonus settimanali

Dal 6 al 10 febbraio, saranno assegnati anche dei Bonus giornalieri extra diretta serale ed esibizione sul palco.

Bonus Rai Radio2 , + 10 punti: Indossa o mostra la sciarpa “FantaSanremo” nello studio Rai Radio2 in diretta sul canale 202

, + 10 punti: Indossa o mostra la sciarpa “FantaSanremo” nello studio Rai Radio2 in diretta sul canale 202 +10 punti, Diretta social con @fantasanremo

con @fantasanremo Palpatina o toccatina portafortuna alla statua di Mike Bongiorno: + 10 punti

+ 10 punti +10 punti, Disegna i baffi su un proprio manifesto (ad esempio quello del tour) per le vie di Sanremo

(ad esempio quello del tour) per le vie di Sanremo Selfie o foto con le luminarie di Sanremo omaggio a Toto Cotugno: + 10 punti

I malus del Fantasanremo: il regolamento

Accanto ai punti bonus, ci sono anche i malus, cosa fa perdere punti ai cantanti in gara.