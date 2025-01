A partire da domenica 5 gennaio 2025, Rai 3 darà il via alla sesta stagione di Fame D’Amore, il programma condotto da Francesca Filadini, e che esplora e racconta le storie più intime e dolorose dei giovani italiani alle prese con disturbi psicologici, in particolare i disturbi del comportamento alimentare (DCA) come anoressia, bulimia e “binge eating”, ma anche depressione, ansia, autolesionismo e difficoltà relazionali.

Fame D’Amore, su Rai 3: quando in tv e anticipazioni

In un contesto di crescente fragilità mentale e sociale, il programma Fame D’Amore ha come obiettivo quello di portare alla luce un’emergenza che spesso viene ignorata: il malessere dei giovani, che troppo spesso si nascondono dietro il silenzio e la vergogna. Ogni episodio del programma, che andrà in onda su Rai 3 in seconda serata da domenica 5 gennaio 2025, si concentra sulle storie di ragazzi e ragazze che hanno il coraggio di raccontarsi, ma anche sulle famiglie che soffrono accanto a loro e sugli esperti che li accompagnano nel loro difficile cammino verso la guarigione.

Fame D’Amore rinnova così il suo impegno, affiancando la testimonianza diretta dei giovani protagonisti con il supporto delle persone che li aiutano: psichiatri, psicologi, nutrizionisti e educatori. La conduzione del programma è affidata a Francesca Fialdini, che seguirà i protagonisti prima nelle loro case, poi durante i momenti cruciali delle cure e infine quando torneranno a casa, guariti e pronti a ricostruire la propria vita.

“Fame D’Amore è un programma che nasce dal desiderio di dare visibilità e speranza a chi soffre in silenzio, per far capire che non sono soli e che chiedere aiuto è un atto di coraggio, non di debolezza”, afferma la conduttrice del format tv Francesca Fialdini. “Vogliamo raccontare non solo la malattia, ma anche la vita dei nostri protagonisti nelle sue sfaccettature più vere e umane. I ragazzi di Fame D’Amore non sono solo le loro sofferenze, ma persone che amano, soffrono, e soprattutto cercano una via di uscita da un tunnel oscuro.”

Le storie della sesta stagione

In questa nuova stagione di Fame D’Amore, saranno raccontate le storie di giovani che affrontano la lotta contro la propria malattia mentale. Tra i protagonisti ci sono Sara, una talentuosa violinista che lotta contro l’anoressia; Paride, che soffre di anoressia e depressione; Ludovica, una giovane modella in lotta con l’anoressia e la bulimia; Gaia, pasticcera con un passato di anoressia e bulimia; Francesca, mamma di due bambini che combatte contro l’anoressia da anni; e Maria, una ginnasta che sta affrontando una grave forma di bulimia dopo un lungo periodo di anoressia.

Ogni storia è un viaggio di sofferenza, ma anche di speranza, resilienza e rinascita. La sesta stagione di Fame D’Amore offre uno spaccato potente e sincero delle sfide quotidiane di chi soffre di disturbi psicologici, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e dare un messaggio di speranza.

Con il supporto delle strutture sanitarie e delle comunità terapeutiche, il programma documenta anche i progressi, le difficoltà e le emozioni di chi intraprende un percorso di cura. Ogni storia si intreccia con quella delle famiglie e degli esperti che offrono il loro aiuto con grande dedizione e professionalità.

In un’epoca segnata da un crescente numero di disturbi psicologici tra i giovani, Fame D’Amore si fa portavoce di un’emergenza sociale e sanitaria che riguarda milioni di persone in Italia e nel mondo. L’obiettivo del programma non è solo quello di raccontare il dolore, ma di evidenziare anche la possibilità di una rinascita, di una vita migliore, attraverso il sostegno, la comprensione e l’amore.

Produzione di Fame D’Amore

Fame D’Amore è una produzione Rai Approfondimento e Ballandi, con la conduzione di Francesca Fialdini. Un programma di Andrea Casadio. Scritto da Andrea Casadio, Mariano Cirino e Vincenzo Gioitta. Produttore Esecutivo Ballandi Luca Catalano. Delegato Rai Mercuzio Mencucci. Produttore Esecutivo Rai Maria Laura Ballesio. La sesta stagione andrà in onda ogni domenica in seconda serata su Rai 3, a partire dal 5 gennaio 2025.