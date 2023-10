Quinto ed ultimo appuntamento con Fake Show Diffidate delle imitazioni, il programma dedicato al mondo delle imitazioni condotto da Max Giusti su Rai2. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda stasera, mercoledì 18 ottobre 2023.

Fake Show Diffidate delle imitazioni, ospiti di mercoledì 18 ottobre 2023

Mercoledì 18 ottobre 2023 dalle ore 21.20 appuntamento con la quinta ed ultima puntata di “Fake Show – Diffidate delle imitazioni“. Il format originale italiano realizzato da Endemol Shine Italy e Direzione Intrattenimento Prime Time torna a celebrare il variegato ed esilarante mondo delle imitazioni. Al timone Max Giusti e la partecipazione di Francesca Manzini e Claudio Lauretta. Per il gran finale tanti nuovi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco in prove individuali, di coppia o di gruppo basate sulle imitazioni di personaggi famosi, ma anche di oggetti, rumori, suoni, balli.

Ecco tutti gli ospiti dell’ultima puntata: Filippo Bisciglia, Vittoria Castagnotto, Leonardo Fiaschi, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Valeria Graci, i Panpers, Francesco Procopio. Tra i giochi della puntata spazio ancora una volta alla “Realtà Artificiale”: l’Intelligenza Artificiale torna ad animare lo studio facendo immergere gli ospiti in un programma televisivo di successo. In questa puntata Leonardo Fiaschi si calerà nei panni di Amadeus in “Super Ignoti”, mentire Claudio Lauretta sarà prima Gerry Scotti, con il “Fake Show dei record”, e poi Vittorio Sgarbi. Infine Maurizio Di Girolamo nei panni di Alberto Angela. Da segnalare anche le imitazioni di Francesca Manzin che questa sera ci farà divertire riproponendo Loredana Bertè, Ilary Blasi e Mara Venier.

Fake Show Diffidate delle imitazioni, l’ultima puntata su Rai2

Durante il gran finale di “Fake Show – Diffidate delle imitazioni” non mancheranno le prove e i giochi con cui gli ospiti in studio dovranno confrontarsi. Da “La senti questa voce” che questa sera vedrà partecipare Silvia Salemi, Mal e Cristina d’Avena. Proprio la regina delle sigle dei cartoni animati sarà protagonista di uno spazio speciale con “Goldfingere” e “A gambe levate”.

Oltre a tutti gli ospiti della puntata ci saranno anche Simone Barbato e Vincenzo Albano con lo spazio dedicato alle “Fake News” e alle “FakeStar”, ossia sosia e imitatori di grandissimi personaggi musicali.

L’appuntamento con l’ultima puntata di “Fake Show – Diffidate delle imitazioni” è in prima serata su Rai2.