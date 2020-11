Fabrizio Corona ospite domenica 15 novembre nel programma di Massimo Giletti, Non è L’Arena. Oltre a lui, come ospiti ci saranno Asia Argento, Moni Ovadia e Betty Wrong.

Fabrizio Corona è sicuramente un nome che richiama il pubblico: dal momento che l’ultima apparizione in tv è stata da Miss Caffeuccio, a Live non è la D’Urso, dove l’ex re dei paparazzi è stato stoppato e non ha potuto concludere il suo intervento, ha pensato bene di andare ospite dal suo amico Massimo Giletti, che lo ha già avuto ospite in passato.

In effetti dalla d’Urso abbiamo visto un Fabrizio Corona come non lo avevamo mai visto! Certamente, siamo abituati alle sue intemperanze, al suo sarcasmo e alle frasi ad effetto, che ahimè, non hanno più l’impatto di un tempo. “Io sono Dio”, sua ultima perla, è sicuramente una frase lanciata come una provocazione, ma molto spesso queste “uscite” non restituiscono a Corona ciò che merita.

Non crediamo assolutamente che Fabrizio Corona sia una persona cattiva o che sia questo mostro che dipingono in molti, ma di certo i suoi atteggiamenti, il suo modus operandi si scontra fortemente con il politically correct del nostro Paese, che è ormai diventato la regola.

Indubbiamente Fabrizio è un maestro, nel saper attirare l’attenzione – anche negativa – pur di far parlare di se ma l’ultima volta che è apparso in tv, dalla D’urso appunto, c’era una nota di disperazione nella sua voce e nel suo atteggiamento. Naturalmente il nervo scoperto del’ex re dei paparazzi è il figlio Carlos che a suo dire è completamente manipolato dalla madre, contro di lui. Ribadiamo a suo dire.

Fabrizio Corona ospite di Non è l’Arena, cosa racconterà da Giletti?

Corona ha scritto un nuovo libro dal titolo “Come ho inventato l’Italia” e molto probabilmente ce lo presenterà. Ma non si soffermerà solo su questo ma racconterà tutta la verità. La sua naturalmente. Ecco cosa scrive sui social:

“Preparatevi”, scrive sui social, “parlerò di tutto, ma proprio tutto. La mia vita, senza filtri, senza blocchi, con Giletti. Ci sarà anche Asia Argento”.

Ma a gamba tesa, spunta un commento dell’ex moglie Nina Moric che ironicamente gli chiede: “Racconterai anche quanti soldi mi devi? Una cifra a sei zeri oppure continuerai a diffamarmi per pulire la tua immagine su come “hai distrutto l’Italia”



Chissà cosa ci aspetta!! Non ci resta che sintonizzarci domenica 15 novembre 2020 in prima serata sulla rete di Urbano Cairo, La7 per seguire le parole e l’intervento di Fabrizio Corona.