Fabio Fazio ha comprato la fabbrica di cioccolato di Varazze. Sui social l’annuncio: “è un modo per tornare indietro, per tornare bambini”.

Fabio Fazio come Willy Wonka ha acquistato la storica fabbrica di cioccolato Lavoratti di Varazze

Un gesto che fa bene al cuore. Tutti siamo stati bambini e tutti aspettavamo con ansia e trepidazione l’arrivo di nonni e genitori per ricevere un pezzo di cioccolata. Tra questi bambini c’era anche Fabio Fazio che oggi è un uomo, peraltro di grande successo, ma che non ha dimentico la sua infanzia e le sue radici. Il conduttore di “Che tempo che fa”, ricordando la sua infanzia, ha deciso di fare un nobilissimo gesto: acquistare e salvare dalla chiusura la storica fabbrica di cioccolato Lavoratti di Varazze. Si tratta di una piccola azienda che produce cioccolata che ha significato tanto per il “Fabio bambino”.

A rivelare l’acquisto della fabbrica è stato proprio lui, il “Willy Wonka italiano” che sulla sua pagina Instagram ha raccontato:

C’era una volta un piccolo laboratorio di cioccolato molto significativo per tutti i bambini nati a Varazze o cresciuti a Varazze come me, perché lì c’erano i miei nonni, che ad ogni Pasqua e Natale ricevevano un prodotto di questa piccola azienda.

Fabio Fazio e la fabbrica di cioccolato: “è un modo per tornare bambini”

La storica fabbrica Lavoratti di Varazze era a rischio chiusura. Come tante altre attività a pesare sul bilancio economico i due anni di Covid-19 e della pandemia che hanno messo in ginocchia tantissime piccole e medio aziende. La notizia di una possibile chiusura ha mobilitato Fabio Fazio che con la complicità di un socio ha deciso di acquistarla.

“Mi è sembrato che si potesse e si dovesse fare qualcosa. Occuparsi di cioccolato è la cosa forse più bella e più divertente che ci possa essere. Certamente è un modo per tornare indietro, per tornare bambini” – ha detto il conduttore dando ascolto a quel fanciullino che è ancora vivo in ognuno di noi.

Ecco il video con le parole del conduttore: