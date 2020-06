Tutto pronto per la ripresa del Mondiale di Formula 1: si parte con il circuito di Zeltweg sede del Gran Premio di Austria in onda su Sky e poi in chiaro su TV8. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

Gran Premio di Austria 2020: riprende la Formula 1

Domenica 5 luglio 2020 si riaccendono i motori del Mondiale di Formula 1 con l’attesissimo Gran Premio Austria 2020. Dopo ben sette mesi dall’ultima gara del Gran Premio d’Abu Dhabi tenutosi lo scorso 1 dicembre 2019, la F1 è pronta a dare il via alla prima gara dopo l’emergenza sanitaria da Coronavirus.

La diffusione del Covid-19 diventato una pandemia a livello mondiale ha costretto allo stop di tutte le gare e competizioni compreso il GP che ha visto rimandare l’avvio della stagione 2020 al mese di luglio. Dal 3 al 5 luglio 2020 si terrà il Gran Premio D’Austria 2020 che si svolgerà presso il Red Bull Ring di Spielberg. Un circuito non facile, quello di Zeltweg, che vedrà il primo grande duello tra Mercedes, Ferrari e Red Bull.

Confermati tutti gli orari del primo GP di F1 post Coronavirus che si terrà dal 3 al 5 luglio e sarà trasmesso dapprima in diretta tv sul canale di Sky Sport F1 e in streaming tramite Sky Go, mentre in chiaro sarà visibile domenica 5 luglio 2020 alle ore 18.10 su TV8.

Gran Premio Austria 2020 in tv

Ecco tutti gli appuntamenti del Gran Premio Austria di F1:

Venerdì 3 luglio 2020:

dalle ore 11.00 alle ore 12.30 Prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport F1 e diretta streaming su Sky Go)

dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport F1 e diretta streaming su Sky Go)

Sabato 4 luglio 2020:

dalle ore 12.00 alle 13.00 Prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport F1 e diretta streaming su Sky Go)

dalle ore 15.00 le qualifiche (diretta tv su Sky Sport F1 e diretta streaming su Sky Go)

Domenica 5 luglio 2020: