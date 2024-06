Tutto ciò che ruota intorno all’amore e alla coppia costituisce il filo conduttore delle storie dei protagonisti di Ex – Amici come prima!, una commedia di Enrico Vanzina del 2011. Sequel di Ex di Fausto Brizzi, del 2009, la pellicola si muove però autonomamente ed ha nulla o poco a che vedere con quella firmata dal regista di Notte prima degli esami.

Cosa dire su Ex – Amici come prima? Abbastanza scontato e non certo originale, il film, anche grazie alla varietà di storie e personaggi messi in piedi, risulta tutto sommato divertente. Per una pausa casalinga senza pensieri è la scelta giusta. Va in onda nella prima serata di Martedì 18 Giugno su Rai Tre: ecco cosa c’è da sapere.

Ex – Amici come prima!: la trama in breve e il cast

Ex – Amici come prima! racconta le storie di quattro personaggi tutti alla ricerca di una seconda chance in amore dopo le delusioni vissute. E così assistiamo a bugie, tradimenti, litigi, rappacificazioni e passioni in cui l’equivoco gioca un ruolo fondamentale e suscita l’ilarità di chi guarda. Tra i protagonisti ci sono il napoletano Antonio, che intreccia una relazione con una donna conosciuta in un hotel in Germania e Max, che si innamora dell’avvocatessa che ne sta curando il divorzio.

Il cast annovera alcuni degli interpreti più conosciuti dello showbiz italiano, ovvero Vincenzo Salemme, Alessandro Gassmann, Enrico Brignano, Ricky Memphis, Teresa Mannino, Anna Foglietta, Tosca D’Aquino, Paolo Ruffini, Gabriella Pession, Liz Solari, Natasha Stefanenko, Elena Barolo, Veronika Logan, Virginie Marsan, Flavio Domenici e Giorgia Trasselli.

Le principali curiosità sul film

Ex – Amici come prima! è una commedia di Enrico Vanzina del 2011. Volete saperne di più? Ecco le curiosità più interessanti: